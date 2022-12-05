Жители и туристы Краснодарского края могут наблюдать целое противостояние планет. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители и гости Краснодарского края смогут наблюдать противостояние планет. Они находятся в высоком положении осенне-зимнего созвездия Тельца. Благодаря этому можно увидеть Марс, Сатурн и Юпитер.

- Планеты можно наблюдать с любой точки Краснодарского края. Марс находится сейчас в противостоянии, поэтому в телескопах его можно видеть как хороший диск. Даже видны светлые полярные шапки на краю диска Марса. Сама планета красного цвета, - рассказал «Комсомольской правде»-Кубань» астроном, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Эксперт отметил, что Марс видно в течение всего года. Однако планета за 12 месяцев то приближается, то отдаляется. Пока Марс находится в противостоянии, его очень четко видно. После чего планета начнет отдаляться от Земли и станет маленькой, но яркой точкой. Буквально через две недели Марс сравняется со звездой.

- Бывают еще и великие противостояния. Когда планеты становятся очень большими. Например, в 2018 году Марс и затмение Луны совпали. Это было очень красивое явление. Тогда диаметр Марса достигал 20 секунд (диаметр планет измеряется в секундах - от Авт.), - отметил Александр Иванов.

Астроном также заявил, что можно наблюдать движение Юпитера и Сатурна. В последний раз Юпитер находился в противостоянии 59 лет назад - в 1963 году, а Марс - в 2018 году.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», противостояние планет можно будет наблюдать до 20 декабря. Самое высокое положение придется на 9 декабря. В 19:00 часов четко будет наблюдаться движение Сатурна и Юпитера. А в 21:00 часов уже достаточно высоко поднимется Марс.