Кубанскому Хатико с заправки нашли хозяйку

Акиту с заправки нашла хозяйка. Фото: телеграм кота Мостика.

История о кубанском Хатико, ждущем хозяев на заправке в хуторе Псекупс, счастливо завершилась: акита-ину нашла хозяйка.

«КП»-Кубань» писала, что талисман Крымского моста кот Мостик ищет хозяев кубанского Хатико. Подписчица Мостика по имени Дарья рассказала о кубанском Хатико, а волонтер Светлана Корабль забрала его к себе домой на передержку.

– Я забрала пса. Я не собачница, а кошатница. Пес сел к нам с подругой в машину, хотя к другим не садился, – написала под постом Мостика о собаке Светлана Корабль. – Мы попытались пристроить его в приют, но там было очень много собак и я, позвонив мужу, привезла его домой.

Пес неделю ждал хозяев, пока его не забрали волонтеры. Фото: телеграм кота Мостика.

Светлана добавила, что акита-ину «умный, знает команды, ему приблизительно два-три года». Она отметила, что кубанский Хатико рычит и лает на всех мужчин, а мужа Светланы и вовсе цапнул. Но от говядины и кости не отказался.

– Мы привезли его домой, накормили. Приезжали из Белореченска мужчины: думали, их пес. Но он их не признал, не их собака, – добавила Светлана. – Я буду самой счастливой, если найдется его хозяин.

Кубанского Хатико подкармливали водители и служащие заправки. Фото: телеграм кота Мостика.

Светлана Корабль также добавила, что, если не найдется хозяин, она передаст пса команде волонтеров, спасающих животных этой породы.

А чуть позже Светлана написала под постом о Хатико слова, которые собрали около тысячи лайков: «Собаку нашла хозяйка».