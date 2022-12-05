Популярных блогеров избили после победы в финале Медийной футбольной лиги в Краснодаре

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Финал медийной футбольной лиги прошел в Краснодаре. За решающим матчем турнира среди блогеров и артистов следили 7,5 тысячи человек. Это был солд-аут для второй арены «Краснодара». А разогревал болельщиков рэпер Элджей.

Добавим, что МФЛ задумывался, как шоу звезд Youtube и ТикТока. Но команды быстро пополнили бывшие профессионалы. А в новом сезоне они даже собрали команду – «Наши парни». Она состояла из экс-игроков сборной России и звезд чемпионата страны.

Выйти в финал бывшим профессионалам не удалось. Они вылетели на стадии 1/4-й, уступили «На Спорте». А в решающем матче сошлись «Родина Медиа», которую сколотили рэпер T-Killah и бывший муж Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов, и 2Drots, действующие обладатели трофея.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллитов сильнее были «самураи». Так они защитили трофей и получили чек на 7,5 миллиона рублей.

Отмечали победу парни в ночном клубе. Они забронировали вип-зал. Но не избежали конфликтов.

- Мы сидели, хорошо отдыхали, танцевали. Тут заходит Манна (Станислав Манаев) с разбитым носом. Мы начинаем искать, кто его ударил, но уже никого нет. Парнишка сбежал, – рассказал в телеграме Александр Ярош.

На этом приключения чемпионов не закончились. Спустя полчаса избили еще одного «самурая» – Даниила Крапивникова.

- Он в слезах и говорит: «Меня «побили». Я Крапа давно таким не видел, – добавил Ярош.

Он добавил, что найти обидчиков не удалось. Они убежали. И рассказал, что его партнеров били толпой.

- Если бы вы были как мужчины, предложили бы выйти один на один. А так, – заключил Александр.

Обращаться в полицию парни не стали. Уже утром они уехали домой – в Москву.