Игрок, который исполнил мечту Сергея Галицкого, стал звездой Медиалиги и укатил в чемпионат Казахстана

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Май 2022-го. «Краснодар» обыгрывает ЦСКА в чемпионате России, а Сергей Галицкий исполняет мечту. «Быки» заканчивают матч с 11 воспитанниками клубной академии на поле.

Об этом Сергей Галицкий мечтал 14 лет – с создания команды. Еще он выиграл спор – у экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого. Мужчины заключили пари еще в 2012-м. Тренер не верил, что нельзя с 11 выпускниками в составе биться за высокие места. Сергей Галицкий попросил 10 лет. И не ошибся. Мечта сбылась.

На что спорили мужчины, неизвестно. Одни говорят, что на ящик вина, другие – на искусственное поле и работу в академии. Если побеждал Галицкий, Слуцкий неделю бы работал в школе «Краснодара», если тренер, то бизнесмен стелил газон в любом месте, где сказал бы специалист.

Неизвестно, чем закончился спор. Но мечта Галицкого сбылась. И исполнил ее Никита Сергеев. Он последним появился на поле в игре с ЦСКА. Вышел на газон на 91-й минуте. Но закрепиться в основе у парня не вышло. И он ушел в сеть. За парня бились два гиганта Медийной футбольной лиги: «Амкал» и 2Drots.

- Он мне очень понравился – хороший пацан, – рассказал тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью телеканалу «Крысева. Медиа Футбич».

Так Никита стал игроком 2Drots. И даже выиграл Медиалгу. В финале, который прошел на стадионе «Краснодар-2», «самураи» переиграли «Родину Медиа». Сергеев вышел на поле во втором тайме. А спустя полчаса поднял трофей над головой. Но у блогеров не остался.

После финала он подписал контракт с казахстанским «Атырау» на один год. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.