Полиция Анапы установили личности девушек из видео с осквернением мемориала

Мемориал в Анапе, который осквернили две девушки. Фото: официальный сайт курорта.

В пабликах Анапы появилось жуткое по своему содержанию видео с двумя молодыми девушками, которые оскверняют Вечный огонь курорта: две девушки ругаются матом, одна из них плюет в него и делает вид, что прикуривает сигарету.

В ролике под песню «Священная война» над мемориалам воинам Великой Отечественной войны глумятся две молодые девушки.

Девушки, глумящиеся над мемориалом. Скриншот видео.

Одна из девушек, миловидная блондинка, пересыпая речь отборной бранью, говорит:

– Мы сидим у огня, нас не посадят, вот что мы исполняем. Сигарету?

Затем она предлагает другой помочиться на мемориал.

Полицийским предстоит разобраться в обстоятельствах попавшего на видео. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Анапы уже установили личности подозреваемых в осквернении мемориала войнам, павшим в Великой Отечественной войне: ими оказались две местные жительницы 15 и 17 лет прикуривали сигарету от пламени Вечного огня.

– Обнаружив в социальной сети видеозапись, на которой две девушки прикуривают сигарету от пламени Вечного огня у мемориала войнам, павшим в Великой Отечественной войне в станице Анапской и высказывают в нецензурной форме намерение осквернить памятник, полицейские ОМВД России по городу Анапе в тот же день установили личности несовершеннолетних, – отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Двух местных жительниц 15 и 17 лет стражи правопорядка доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Установлено, что данное противоправное деяние доставленные совершили в конце марта текущего года.

– В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Анапе проводят проверку, – добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю. – В действиях девушек усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 243, 244 и 354.1 УК РФ: повреждение объектов культурного нследия, надругательство над местами захоронения, публичные призывы к агрессии. Собранные материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия решения.