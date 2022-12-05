Организаторы чемпионата мира в Катаре заплатят «Краснодару» более трех миллионов рублей. За что

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сборная России не попала на чемпионат мира в Катаре. Команду Валерия Карпина отстранили от участия в отборе. Зато на мундиаль поехали действующие и бывшие игроки клубов премьер-лиги.

«Краснодар» на турнире представил Гжегож Крыховяк. Сейчас он выступает за «Аш-Шабаб» из Саудовской Аравии. Но права на футболиста принадлежат «быкам». Его аренда истекает в конце сезона – в мае 2023-го.

Вместе со сборной Польши Гжегож вышел из группы. Но дальше пройти не смогла. На стадии 1/8 финала она проиграла Франции (1:3). А «Краснодар» получил за выступление хавбека свыше трех миллионов рублей.

Только за участие поляка в мундиале счет «быков» пополнится на 2,5 миллионов рублей. Еще 540 тысяч она получит в качестве бонуса. Причем эта цифра неокончательная. По словам экспертов, она может перевалить за четыре миллиона рублей.