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Происшествия5 декабря 2022 16:08

В Краснодаре горит ресторан возле гостиницы, эвакуируют людей

На месте работают пожарные
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре загорелся ресторан. Фото: Ирина Борс.

В Краснодаре загорелся ресторан. Фото: Ирина Борс.

В Краснодаре загорелся ресторан в гостинице Golden Tulip. Пламя охватило здание на улице Суворова.

- Сначала мы услышали громкий взрыв. После этого появился огонь. За несколько минут он охватил весь ресторан. Мы боялись, что людей из гостиницы не успеют эвакуировать, - сообщили очевидцы аварии.

В 18.25 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. На место происшествия сразу же выехали спасатели.

- В 18.28 установлено, что произошел пожар многоэтажном здании. Площадь уточняется, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

На данный момент проводится эвакуация людей.

Для тушения пожара задействовано 65 человек, 23 единицы техники. В том числе от МЧС России 48 человек личного состава и 15 единиц техники.

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