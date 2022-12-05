Фото: Ирина Борс

В центре Краснодара вспыхнула гостиница Golden Tulip. По предварительной информации, начался пожар в ресторане «Джентльмены удачи». Буквально за десять минут пламя охватило помещение и перекинулось на другие этажи отеля.

- Сначала мы услышали громкий хлопок. После этого появился огонь, - сообщили очевидцы аварии.

На месте ЧП работают спасатели. Они же эвакуировали 50 человек. Но еще не справились с открытым горением. Пламя охватило второй, третий и четвертый этаж гостиницы на улице Суворова.

- Также спасли минимум десять человек, – делятся очевидцы.

Не исключено, что в здании еще находятся люди. Так очевидцы заметили женский силуэт на седьмом этаже. Официально эта информация не подтвердилась. Спасатели продолжают эвакуацию. На месте ЧП работают 65 человек и 23 единицы техники.

- Локализован пожар на площади 200 метров, – сообщили «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.