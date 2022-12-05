Фото: Ирина Борс

Видео апокалиптического пожара в гостинице в центре Краснодара делятся в Сети. Огонь охватил первый этаж здания буквально за 10 минут.

- В 18.25 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Суворова. В 18.26 к месту вызова незамедлительно выехали пожарные, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит многоэтажное здании на площади 200 квадратных метров.

Фото: Ирина Борс

На данный момент всех людей из здания эвакуировали. 10 человек спасли из пожара.

- По предварительной информации, продолжают гореть второй, третий и четвертый этажи гостиницы, - уточнили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Угрозы распространения огня нет. В пожаре погибших и пострадавших нет.

При ликвидации происшествия задействовали 81 человек, 27 единиц техники. В том числе от МЧС России 52 человека личного состава, 16 единицы техники.