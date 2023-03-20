20 лет на развитие дорожной инфраструктуры: стало известно, когда появится городская электричка в Сочи

Разработчики Генплана предложили модернизировать транспортную инфраструктуру Сочи. Фото: Иван ВИСЛОВ

Местные жители Сочи часто жалуются на пробки в городе. А когда туристы приезжают летом, то даже в “ласточках” не протолкнуться. Администрация курорта задумалась о развитии дорожной инфраструктуры.

Разработчики Генплана предложили модернизировать транспортную инфраструктуру Сочи. Каким образом? Построить железную дорогу и создать пять новых платформ для запуска городской электрички.

- Предусматривается строительство дополнительно пяти остановок — это «Акштырь», «Стадион», «ул. Гагарина», «Адлер», «Центр», которые позволят охватить городской электричкой все основные районы города Сочи, - рассказала РБК и руководитель проекта генплана Сочи Ирина Гришечкина.

Интервал между поездами составит 30 минут. Разработчики предполагают, что городская электричка будет востребована как местными жителями, так и туристами. Как минимум, люди не будут стоять в пробках и снизится нагрузка с дорог.

Кроме этого, разработчики Генплана планируют реконструировать имеющиеся станции. Собираются построить еще 12 транспортных пересадочных узлов.

- Автобусы должны подходить к Ж/Д станциям, чтобы люди могли пересесть и не ехать из одного конца города в другой. Это изменит динамику пассажиропотока в Сочи, - добавила Гришечкина. Как удалось узнать "КП"-Кубань", городскую электричку планируют запустить в Сочи к 2044 году.