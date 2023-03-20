Волонтеры Новороссийска спасают сотни брошенных животных из Херсонской области

Брошенных животных восстанавливают в Краснодарском крае.

От боевых действий на Украине страдают не только люди, но и их питомцы. Спасаясь от бомбежек, местные жители зачастую бросают собак и кошек. Животные остаются без помощи – голодают, подрываются на минах, страдают от болезней и переломов. Но без помощи они не остаются.

Оставшись без хозяев, кошки и собаки голодают и болеют.

Жительница города Голая Пристань Херсонской области Светлана отправила свою семью в Краснодарский край, а сама осталась на родине. У нее свой дом, который женщина не хочет покидать, а еще - пушистые любимцы. После того, как населенный пункт стали покидать местные жители, она стала следить за теми животными, которых оставили. Позже Светлана связалась с волонтерами из Новороссийска и попросила забрать брошенок.

- Она вышла с нами на связь, и мы ей не отказали. Домашние питомцы там в истощенном состоянии, собаки съедают друг друга от голода, почти все они больны. Это очень больно видеть, - рассказала «КП»-Кубань» новороссийский волонтер Людмила. – Мы два раза уже вывозили животных.

Из Херсонской области в Новороссийск удалось эвакуировать около 150 животных. Часть из них нашли новый дом, другие остаются на передержках и лечении.

- Приезжают они в ужасном состоянии. Поломанные, больные, у одной кошки вообще были вывернуты лапы, - признается Людмила. – Когда их доставляют, мы сразу везем их в ветеринарку, врач осматривает, назначает лечение.

В скором времени готовится третий выезд за брошенными животными в Херсонскую область. Обычно добровольцы заказывают автобус, чтобы вместить большее количество переносок с собаками и кошками. Но на это нужны деньги. Поездка туда-обратно обычно обходится в 50 тысяч рублей.

- Мы собрали 10 тысяч, но надо еще. Чем быстрее мы доберемся туда, тем больше шансов, что животные останутся в живых, - говорит Людмила.

КАК ПОМОЧЬ ЗООВОЛОНТЕРАМ В ПЕРЕВОЗКЕ БРОШЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Пожертвование можно сделать на карту Сбера

5469 3008 8145 7151

С пометкой «Мы с вами»

Телефон: 89189942973 (Людмила).

Вся информация на странице: @dog_and_ket_liudmila.