Стала известна причина переноса открытия японского сада в парке Краснодаре

Таким увидели парк в понедельник жители Краснодара Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Открытие японского сада в парке Сергея Галицкого переносят уже целый год. Причем делают это сами горожане – в соцсетях. Представители бизнесмена эту информацию никак не комментируют. Они держат дату открытия локации в тайне.

При этом рабочие покинули площадку еще пару дней назад. А в соцсетях появилась информация, что японский сад распахнет в понедельник, 20 марта. Специально, чтобы избежать наплыва людей. Одновременно локация способна вместить всего 200 человек. Об этом говорится на стенде. Он уже установлен у огромных ворот.

Правда, на экране написано, что парк уже открыт. И даже есть конкретные данные.

- Его площадь – 7,5 гектаров, протяженность пешеходных троп – 3 тысячи 591 метров. В саду высажено 6 тысяч 700 деревьев, 5 тысяч 900 кустарников 280 тысяч цветов, – сообщается на стенде.

Только двери парка еще закрыты. Попасть внутрь можно строго по пропускам. На входе документы проверяют охранники. Но о переносе открытия мужчины не говорят. Только разводят руками и отправляют в администрацию.

Известный девелопер, Александр Кравченко, заявил, что японский сад откроет двери в четверг. Эту информацию «КП» – Кубань» подтвердил еще один источник.

По предварительной версии, перенос открытия связан с желанием довести сад до идеального состояния. Якобы во время проверки строителей не устроил ряд моментов. И они решили сдвинуть сроки для доделок.