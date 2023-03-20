«Отдавал продукты местным жителям». Рекламщик из Краснодара в одиночку отправился на Донбасс с гуманитарной миссией

Александр совершил гуманитарную миссию за 16 часов. Фото: личный архив

Рекламщик из Краснодара в одиночку отправился на Донбасс с гуманитарной миссией. Александр Юрьев на свои деньги купил продукты, набил легковую машину пакетами с сухпайком и в свой выходной выехал из города в сторону Крымского моста. Он провел в дороге 16 часов, чтобы своим глазами посмотреть, как живут люди на освобожденных территориях и поблагодарить военных, которые несут службу в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР.

- Мне небезразлична судьба ребят, которые сейчас защищают нашу страну. Я остался дома, живу обычной жизнью, но считаю, что могу поддерживать военных хотя бы таким образом. Думаю, что продуктовые наборы – это тот минимум, который необходим каждому, - рассказал «КП»-Кубань» Александр.

Продукты мужчина купил за свой счет. Фото: личный архив

Краснодарец выехал из Керчи рано утром и за день проехал Мелитополь, Мариуполь, Новоазовск и более мелкие населенные пункты.

- На некоторых участках дороги шел ремонт, Мариуполь восстанавливают, но, конечно, местному населению нужна поддержка. Я сразу поставил себе цель, что буду отдавать гуманитарку не только военным, но и людям пожилого возраста. Понимаю, что им сейчас нелегко в финансовом плане. Где встречал их, отдавал продукты, они благодарили, - сообщил Александр.

К вечеру Александр добрался до границы с Ростовской областью, пришлось потолкаться в пробках из грузовиков и легковушек. Только около 22 часов он заехал в Таганрог на отдых.

- Это был очень полезный опыт для меня. Когда выезжал, было легкое волнение, осознавал все риски. Но я думал о том, что с намеченного не сверну, даже если есть риски. Думал, Господь поможет, - отметил он.

Сейчас Александр планирует новую гуманитарную миссию. Возможно, она станет более масштабной, и в нее войдут друзья и знакомые краснодарца.