Гости Сочи смогут путешествовать по гастрономическому маршруту

Одним из самых популярных мест отдыха является Сочи Фото: Олег УМАРОВ

В 2022 году курорты Краснодарского края приняли 17,4 миллионов туристов. Традиционно одним из самых популярных мест отдыха является Сочи. Здесь многолюдно в любое время года – в сочинский горный кластер стекаются туристические потоки из самых разных уголков страны.

Чтобы добавить к горно-пляжному отдыху новые вкусные нотки, на курорте решили запустить собственную «Гастрономическую карту». Ее маршрут пройдет по ресторанам «Роза Хутор» и позволит гостям курорта насладиться разнообразием вкусов черноморского побережья и кавказских гор.

Амбассадор проекта Марк Стаценко Фото: Олег УМАРОВ

- Мы будем разрабатывать некую гастрономическую карту, ее суть в том, чтобы у гостей курорта был свой альманах, по которому можно планировать отдых и понимать, куда пойти обедать, завтракать и ужинать. Каждый из наших проектов будет представлять свою философию и историю, - рассказал известный шеф-повар Марк Стаценко.

Именно Марк Стаценко в статусе амбассадора будет заниматься реализацией нового проекта. Вместе с ним над гастрономической картой работает бренд-шеф ресторанной группы «Роза Хутор» Валентин Шин. Это не первый совместный проект шефов. В 2014 году они запускали в сочинском горном кластере «Берлогу» и «Высоту». Затем Марк Стаценко отправился работать в московских проектах, стал телеведущим кулинарных шоу «Гуру кухни» на телеканале «Ю», «В погоне за вкусом» на ТВ-3, победил во многих международных кулинарных конкурсах.

И вот коллеги снова встретились, чтобы воплотить в жизнь уникальный проект, внести новые нотки в полюбившиеся позиции меню ресторанов, а также добавить совершенно новые блюда.

Команда в сборе Фото: Олег УМАРОВ

Гастромаршрут обещает быть очень вкусным, разнообразным и живописным. Сегодня курорт «Роза Хутор» непосредственно управляет несколькими заведениями– одно в центре Сочи и семь в горном кластере. Каждый ресторан станет отдельной точкой на «Гастрономической карте» курорта и будет иметь свою концепцию.

Как рассказал Валентин Шин, в одном из пунктов гастрономического маршрута гости смогут насладиться, например, европейской кухней с нотками Кавказа – так называемыми блюдами нового Кавказа. В другом ресторане им предложат меню, в составе которого продукты дикого происхождения – добытые на охоте и произрастающие в диких условиях. Отдельная точка ждет любителей рыбных и морских продуктов. Предусмотрен ресторан и для любителей простых блюд, которые мы привыкли готовить дома – этот вариант особенно подойдет семьям с детьми.

Гастромаршрут обещает быть очень вкусным Фото: Олег УМАРОВ

- Рестораны «Роза Хутор» всегда отличались широким выбором гастрономических концепций и продуманных форматов, внимательным отношением к качеству продуктов и высокими стандартами сервиса, - отмечает Валентин Шин. - Мы считаем, что сотрудничество с Марком Стаценко позволит рассказать нашим гостям новые интересные гастрономические истории. Используя самые свежие и экологически чистые продукты, соединяя древние традиции с возможностями современных кулинарных технологий, мы предложим привычные блюда в ином прочтении.

Особая любовь гостей Сочи – природа горного кластера. Пункты гастрономического маршрута расположены в живописных уголках – на горных вершинах, на берегу моря, в парке водопадов «Менделиха», поэтому туристы во время своего путешествия по ресторанам смогут насладиться не только вкусными блюдами, но и невероятными красотами природы. Получится уникальное сочетание вкуса и видов гор и моря. Без ярких впечатлений и красивых фотографий путешественники точно не останутся.

Гастромаршрут обещает быть очень вкусным Фото: Олег УМАРОВ

Первыми в один из пунктов будущего гастрономического маршрута отправились кубанские журналисты. В ресторане альпийской кухни «Дичь» они не только из первых уст – от Марка Стаценко и Валентина Шина - узнали о предстоящих изменениях, которые ждут ресторанную карту курорта, но и продегустировали блюда и напитки. В пресс-меню вошли блюда высокой кухни из мяса, рыбы, дичи в невероятных сочетаниях с нетривиальными гарнирами, соусами и приправами. А завершился дегустационный день десертом из облепихового крема Патисьер и сорбета из щавеля.

Записал корреспондент «КП» и полезные советы от гастрономических специалистов. Знали ли вы, например, что отличить мясо лося от говядины можно по цвету? Говядина немного светлее благодаря жировым прожилкам. Определить, подали вам дикую рыбу или же выращенную в питомнике, тоже достаточно легко. Дикая рыба насыщенна омега-кислотами, внутренним жиром, поэтому на вкус, по консистенции она - как мармелад.

Гастромаршрут обещает быть очень вкусным Фото: Олег УМАРОВ

А еще Марк Стаценко поделился с журналистами совсем нетрадиционным рецептом моченой брусники:

- Я очень люблю бруснику, но не меньше я люблю и клубнику. Поэтому последнюю июльскую клубнику мы прогнали через шоковую заморозку, измельчили, добавили немного винного уксуса и в этой смеси замочили бруснику, добавив немного крепкого алкоголя, морской соли и тайские листья лайма. Далее эта ягодка настаивается около трех суток.

А остальные секреты вкусных и оригинальных блюд туристы будут отгадывать, уже путешествуя по новой гастрономической карте горного курорта. Проект планируют запустить к летнему сезону.