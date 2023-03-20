Гараж по цене двухкомнатной квартиры продают в Краснодаре

Фото с сервиса Avito

Жилые гаражи – обычная практика для курортов. Взять Сочи. Там боксы сдают в аренду. Цена на 5-10 тысяч меньше, чем квартиры аналогичной площади. Внутри – все удобства, включая газ и отопление. Еще и парковку искать не надо – ставь либо внутри гаража, либо у ворот.

В Краснодаре жилых гаражей практически нет. Во всяком случае, на сервисе объявлений. Но цены на боксы в краевом центре уже догоняют курорты.

Один из свежих лотов – гараж площадь 48 квадратных метров. Эта два бокса. Высота каждого – три метра. На входе – железные ворота. Внутри – 3 комнаты. Еще есть кухня, туалет и душ.

- Есть все для комфортного проживания или сдачи в аренду, как гостиницу, – пишет автор объявлений.

Помимо бетонных стен, владелец оставит всю технику: стиральную машину, плиту и даже холодильник. А еще в бокс проведено отопление. Вероятно, теплые полы.

Находится гараж у Чистяковской рощи, на пересечении улиц 40-летия Победы и Колхозной.

- Идеально подойдет для студентов или молодой семьи, – заключает автор объявления.

Расстаться с боксами он готов за 4,15 миллиона рублей. То есть каждый квадратный метр обойдется будущему владельцу в 86,5 тысяч рублей.

При этом неизвестно, имеет ли помещение статус жилого. Иначе жить там просто нельзя.