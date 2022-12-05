Бывший любовник опозорил Леру Кудрявцеву

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева много лет находятся в теплых, дружеских отношениях. Они отлично понимают друг друга, что помогает артистам вместе вести мероприятия. Так, музыкальный фестиваль «Песня года» не обходится без их участия вот уже 16 лет. Но в этом году во время съемок случилось то, чего никто не ожидал. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Известно, что все новогодние эфиры записываются заранее. Вот и сейчас артисты полностью погрузились в съемочный процесс.

Во время эфиров друзья часто в шутку смеются друг над другом. Традиция не нарушилась и в этот раз. Во время записи «Песни года» Лазарев начал сильно поддевать свою напарницу. И даже в момент, когда та попросила сделать паузу, не сдержался.

- Нос поправила - спросил он у Кудрявцевой. - Глаза поехали, - продолжил артист, когда у Леры потекли глаза от смеха.

Весь зал смеялся от реплик певца так же сильно, как и сама ведущая. Поняв алгоритм шуток, Сергей раскритиковал музыкальные предпочтения Леры и танцевальные способности. Также он намекнул на ее совсем не юный возраст.

Блондинка так сильно смеялась, что у нее заклинило спину. После этого она получила рекомендации поменьше открывать рот, чтобы случайно не «лишиться вставных зубов».

Также знаменитости вспомнили прошлогодний случай. Тогда они, стоя на сцене, шутили друг над другом, и Лазарев случайно выдрал Кудрявцевой клок волос. От произошедшего блондинка потеряла дар речи, но, придя в себя, продолжила шутить.

- Испортил прическу и жизнь мне испортил! Я тебе не прощу этого, - сказала Кудрявцева.