В Краснодаре впервые покажут южного слона и уникальный доспех

Единственный в своем роде на Западном Кавказе доспех наши еще в 1986 году. Фото: музей им. Фелицына.

Выставки Краснодарского историко-археологического музея имени Евгения Фелицына пополнились двумя новыми экспонатами: нижней челюстью южного слона возрастом 2,5 млн лет и единственным на Западном Кавказе пластинчатым доспехом VI –VII века н.э.

В зале «Природа и экология Кубани» в разделе «Каменная летопись» можно увидеть невероятную палеонтологическую находку, сделанную этим летом в Белореченском районе, о чем писала «КП»-Кубань»: нижнюю челюсти так называемого румынского или южного слона, жившего в неогеновый период. Возраст экспоната – более 2,5 миллионов лет.

Археологи извлекают из земли кости южного слона. Фото: музей им. Фелицына.

– Кости архидискодона меридионалиса или южного слона впервые были найдены в Румынии, поэтому древнего гиганта еще называют «румынским слоном», – рассказали в музее имени Фелицына. – Предположительно, его рост достигал пяти метров, а весило животное до десяти тонн. Этот вид древних слонов переселился на Кавказ из Африки около 3 млн лет назад.

Челюсть древнего гиганта. Фото: музей им. Фелицына.

Еще одну уникальную находку можно увидеть на выставке «Древнее прошлое Кубани»: это единственный на территории Западного Кавказа хорошо сохранившийся пластинчатый панцирь. Доспех был обнаружен в погребении мужчины европеоидной расы, жившего в VI –VII веке н.э. Обладателем доспеха мог быть представителем ираноязычного кочевого племени скифо-сарматского происхождения – аланов.

Доспех из мастерской реставраторов отправится прямиком на выставку. Фото: музей им. Фелицына.

– Доспех был найден еще в 1986 году в богатом погребении эпохи Великого переселения народов при раскопках курганной группы степного Прикубанья. Наборный панцирь представляет собой едва ли не единственный почти полный и хорошо сохранившийся экземпляр ламеллярного доспеха периода раннего Средневековья Западного Кавказа, – отметили в музее.

Реставрация уникального доспеха. Фото: музей им. Фелицына.

Благодаря консервации в полевых условиях, выполненной реставраторами музея, посетители смогут увидеть панцирь из отдельно набранных длинных полос металла для защиты нижней части спины и живота и коротких полос, предохранявших верхнюю часть спины и плечи.