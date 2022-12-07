На совете законодателей Кубани обсудили поддержку самозанятых

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел совещание Совета законодателей, на котором присутствовали депутаты Государственной думы России, сенаторы, депутаты регионального парламента, а также представители местных органов власти.

Контроль бюджета

На совете законодателей рассмотрели три инициативы по совершенствованию российского законодательства. С вопросом «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» выступил первый зампред комитета по финансово-бюджетной политике Алексей Титов.

Он отметил, что полномочия контрольно-счетных органов позволяют контролировать формирование и исполнение доходной части бюджета. Но в профильном федеральном законе и других актах они не прописаны. Парламентарии предложили внести соответствующие корректировки.

Имущественная поддержка

Алексей Титов также рассказал о второй инициативе, которая касается поддержки самозанятых. Представленный проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовили после рассмотрения предложений уполномоченного по защите прав предпринимателей Краснодарского края.

Согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», самозанятые, как и субъекты МСП, могут получать имущественную поддержку от федеральных, региональных и местных органов власти.

Однако в узконаправленном федеральном законе «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» не предполагается порядок отчуждения имущества, арендуемого самозанятыми, которое находится в собственности федеральной или региональной власти.

Парламентарии указали на возможный пробел в законодательстве, где говорилось бы об установлении прав самозанятых на покупку имущества, которое ранее им было сдано в аренду. Кроме того, отсутствует порядок возмездного отчуждения им этого имущества.

Цифровая трансформация

Третий вопрос повестки дня - внесение в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- В настоящее время органы госвласти и местного самоуправления активно вовлечены в процесс цифровизации и цифровой трансформации своей деятельности. И одним из следующих этапов данного процесса могут стать изменения, содержащиеся в предлагаемом документе, - констатировал Юрий Бурлачко, предваряя обсуждение.

Депутат ЗСК Иван Тутушкин сообщил, что инициатива предполагает право региональных органов государственной власти самостоятельно создавать и использовать единую информационно-коммуникационную инфраструктуру. Ее в том числе смогут применять и органы местного самоуправления за счет средств из региональных бюджетов.

После обсуждения депутаты поддержали каждую из рассмотренных инициатив.