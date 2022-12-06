Три новых маршрута пригородных электричек запустят в Сочи с 11 декабря

Поезда начнут курсировать уже с 11 декабря. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи введут дополнительные пригородные электрички на время новогодних каникул. Поезда начнут курсировать уже с 11 декабря. Всего появится три новых маршрута: Лоо-Аэропорт «Адлер»-Лоо, Лоо-Роза Хутор-Лоо, а также Адлер-Аэропорт «Сочи»-Адлер.

Железнодорожный перевозчик также сообщил, что будет увеличено количество рейсов в направлении Туапсе-Сочи-Роза Хутор-Имеретинский курорт-Аэропорт «Сочи». Их станет 73.

А это на треть больше по сравнению с аналогичным периодов 2021 года. Такие показатели связаны с тем, что в Сочи отправляются большинство россиян. В Краснодарском крае действует только единственный международный аэропорт. Сочинский аэроузел выполняет роль временного хаба.

- С 11 декабря будут продлены маршруты трех поездов - от Сочи до Лоо и двух рейсов от Лазаревской до Туапсе, - рассказали в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород».

К слову, железнодорожный перевозчик ранее вел 15 новых рейсов. Все маршруты востребованы.

Всего на новогодних праздниках на сочинском участке будет курсировать 73 пригородных поезда по направлениям:

- Туапсе-Имеретинский курорт-Туапсе,

- Сочи-Роза-Хутор-Сочи,

- Туапсе-Аэропорт «Сочи»-Туапсе,

- Аэропорт «Сочи»-Роза Хутор- Аэропорт «Сочи»,

- Имеретинский курорт-Роза Хутор- Имеретинский курорт,

- Сочи-Имеретинский курорт-Сочи,

- Лоо-Аэропорт «Сочи»-Лоо,

- Лоо-Роза Хутор-Лоо,

- Адлер-Аэропорт «Сочи»-Адлер.