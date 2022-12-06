Краснодарский край готовится к сезону гриппа и коронавируса

Главный врач «Специализированной клинической инфекционной больницы» Краснодарского края Сергей Зотов.

Декабрь – период простуд и респираторных заболеваний. В холодное время года риск подхватить инфекцию возрастает в разы, а если есть хронические патологии, то выйти из болезни без последствий бывает трудно. В Краснодарском крае пик заболеваемости гриппом ожидается в конце декабря. В этом году в регионе активно распространяется свиной грипп, он поражает легкие и может вызвать вирусную пневмонию.

- В 2020 и 2021 году заболеваемость гриппом была очень низкой. Однако в 2022—2023 году ожидается его возвращение. За два года сформировалась большая популяция людей без иммунитета к гриппу. У таких людей встреча с вирусом может привести к тяжелому течению заболевания и осложнениям, - отмечает главный врач «Специализированной клинической инфекционной больницы» Краснодарского края Сергей Зотов. - Данные по вакцинации за прошлые годы говорят о том, что прививки снизили риск развития тяжелой формы гриппа на 50%, результаты вакцинации у детей показали еще большую эффективность.

Коронавирус тоже никуда не делся. Заболеваемость ковидом не такая высокая, как в предыдущие волны: ежесуточный прирост с середины ноября не превышает 100 человек. Но беда в том, что сейчас жители региона могут подхватить сразу две инфекции. Особенно сильно это ударит по тем, кто в группе риска – пациентам с лишним весом, сахарным диабетом и другой «хроникой».

ВАКЦИНА ЗАЩИЩАЕТ

Врачи уверены, что лучший способ защитить себя и окружающих – сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса. Возможно, человек и заболеет, но протекать грипп или коронавирус будет в легкой форме.

- Здесь крайне важно создать коллективный иммунитет. Каждый отвечает и за себя, и за окружающих. Если не привился здоровый человек с крепким иммунитетом, он может пережить инфекцию. Однако, распространяя ее в социуме, он рискует заразить тех, кто хуже защищен и для кого инфекция может стать фатальной, - рассказала «КП»-Кубань» главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лариса Шульженко.

- В целом на Кубани прививку против гриппа уже сделали около 2,9 млн человек. Направляем последнюю в этом году партию вакцины в медорганизации. Еще есть возможность бесплатно привиться в поликлинике в любой день, - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Все больше жителей края вакцинируются одномоментно сразу двумя вакцинами – от сезонного гриппа и коронавируса. Это удобно – не надо несколько раз приходить в поликлинику и терять время. К тому же, такой микс абсолютно безопасен. С конца августа 2022 года такой вид защиты от двух инфекций выбрали более 85 тысяч человек.

- Мы рекомендуем именно одномоментную вакцинацию от гриппа и коронавируса, - говорит Сергей Зотов. - Вакцины сочетаемы, хорошо переносятся, дают хороший иммуногенный эффект. Противопоказаний для сочетанного применения нет, за исключением выраженной аллергической реакции на белок куриного яйца.

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ОСОБЫЕ АНТИТЕЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ В ГРУППЕ РИСКА

Пока эпидситуация в Краснодарском крае спокойная. Но этот показатель, по прогнозам, изменится уже через месяц, когда инфекция начнет распространяться быстрее. Опасность заражения новой коронавирусной инфекцией, особенно сейчас, когда наступают холода, начался сезон респираторных вирусных инфекций, возрастает в разы. Заболеть могут все: и дети, и взрослые. Но наиболее уязвимой группой являются люди, страдающие тяжелыми и хроническими заболеваниями. Их ослабленный иммунитет не может защитить их от еще одной болезни.

- В группу риска попадают люди с различными иммунодефицитными состояниями, а также пациенты с онкологическими заболеваниями, пациенты на иммуносупрессивной терапии, после пересадки органов, на гемодиализе... Если мы говорим о гриппе, то этим пациентам рекомендована обычная вакцина. А вот от коронавируса сегодня мы можем защитить таких пациентов методом так называемой пассивной иммунизации. Она подразумевает введение в организм уже синтезированных антител против коронавируса. Таким образом, мы защищаем человека, даря ему антитела с помощью инъекций, - отмечает главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лариса Шульженко.

«Для пациентов из группы повышенного риска с начала года в Краснодарский край поставили более 11 тысяч доз препарата моноклональных антител, - уточнили в краевом Минздраве. Препарат зарегистрирован в России и входит во Временные методические рекомендации Минздрава по лечению и профилактике коронавируса».

- Мы провели активную кампанию на Кубани по иммунизации этим препаратом и продолжили наблюдение за пациентами. Он показал высокую эффективность. Побочных эффектов отмечено не было. По данным международных исследований, более чем на 70 процентов снижается риск летального исхода и тяжелого течения коронавируса среди пациентов из группы риска по сравнению с теми, кто не получил данную терапию. Даже если пациент заболевал коронавирусом, после иммунизации заболевание протекало легко и страховало от летального исхода, - рассказала Шульженко.

Препараты для пассивной иммунизации назначают участковый терапевт или «узкий» специалист, у которого пациент наблюдается по своему основному заболеванию. Моноклональные антитела распределяются по всем медицинским организациям Краснодарского края, уточнили в министерстве здравоохранения края.