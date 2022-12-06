Новороссийск отказался от покупки новогодней иллюминации в пользу строительства ливневок

К Новому году подготовятся по-старому Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Новороссийска решил обойтись в этом году без изысканной иллюминации к Новому году. В прошлом году город сиял так, что заслужил звание самого "светящегося" в Краснодарском крае. Перещеголяв в этом смысле даже курортный Сочи.

Фото: администрация Новороссийска

Здесь уложили, как в Москве, огромные светящиеся елочные игрушки в нескольких районах города. А гигантская люстра, будто упавшая прямо с небесного потолка. стала одной из самых популярных локаций.

- Вот ими и будем довольствоваться на этих праздниках. Гораздо важнее, чтобы нас не затопило дождями, как в прошлом январе, - заявил на одной из планерок градоначальник Андрей Кравченко.

Фото: администрация Новороссийска

Он поручил отменить госзакупку на новые шарики-фонарики и направить деньги на строительство ливневой канализации.

- Сложно сейчас сказать, сколько планировалось на иллюминацию потратить. Но в общем на 21 ливневку направят 65 млн рублей. Это, конечно, средства и с других статей расходов собраны, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Фото: администрация Новороссийска

Впрочем, горожане эту идею мэра в большинстве своем поддержали.

Фото: администрация Новороссийска

- Конечно, подремонтируют, что там не светится, и нормально. Главное, решить коммунальные проблемы, - говорит жительница Новороссийска Наталья Илюшина.

Так выглядел Новороссийск в январе 2022, так будет выглядеть и сейчас. Фото: администрация Новороссийска

Главную городскую елку здесь планируют установить к концу декабря, чтобы ее не сдуло норд-остом раньше времени. Украшения на нее тоже обновлять не будут.