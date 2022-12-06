Перед Новым годом в Краснодаре грузовикам запретят днем ездить по городу

Фуры будут разгружаться с 22:00 до 06:00 Фото: krd.ru

В Краснодаре перед Новым годом изменится схема движения грузовиков. Фурам запретят в преддверии праздников – с 12 по 31 декабря - ездить по городу в дневное время.

Предприятиям, принимающим грузы, рекомендовали организовать доставку товаров в ночное время. Это поможет разгрузить дороги краевого центра от транспорта перед Новым годом. Так, фуры будут проезжать по городу и разгружаться в строительных компаниях, торговых центрах, складских комплексах и других организациях с 22:00 до 06:00.

Схема движения грузовиков в преддверии Нового года

Подготовлены рекомендации и для водителей легковушек. Автомобилистам из пригорода и других районов края, которые планируют закупаться в Краснодаре, предлагают выстроить маршрут не через центр города. Водителям рекомендуют проезжать сразу к ближайшему ТРЦ.

- Во второй половине декабря дорожная ситуация в городе серьезно осложняется, что связано и с ухудшением погоды, и с притоком автомобилей - многие жители пригорода и соседних районов закупаются к Новому году в столице региона, а также с кратным увеличением большегрузов, которые привозят товары, - отметил замглавы города Владимир Архипов. - Рекомендуем руководителям предприятий, регулярно использующих грузовой транспорт, организовать работу в этот период таким образом, чтобы не занимать проезжую часть в дневное время