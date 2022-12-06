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В Темрюкском районе утром 6 декабря дороги превратились в каток. Всему виной стал ледяной дождь. Водители не могли справится с управлением на скользкой дороге: кто улетал в кювет, а кого-то останавливала чужая машина. В течение нескольких часов произошло 5 ДТП, в которых пострадало более 10 авто.

- За утро 6 декабря в Темрюкском районе из-за непогоды поступило 5 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. По всем фактам проводятся проверки. Пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Пять ДТП – это только официально зафиксированные. Еще несколько водителей, чьи машины съехали с дороги с минимальными повреждениями, не вызывали ДПС, - говорят местные жители.

В Госавтоинспекции Кубани настоятельно просят не выезжать на трассы на летней резине и соблюдать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что подобная ситуация разворачивалась в Новороссийске два дня назад, 4 декабря. Там из-за гололеда в районе Волчьих Ворот было зарегистрировано 5 ДТП.

По прогнозам, на Кубани по ночам на этой неделе будут держаться минусовые температуры. А днем столбики термометров только к четвергу поднимутся до +9.