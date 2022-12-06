В деле о гибели 13-летней школьницы на Кубани под колесами «девятки» с подростками поменяют следователей

Диана Боярко Фото: Личный архив

Уголовное дело о гибели 13-летней Дианы Боярко могут передать из полиции в региональный следком. Родители погибшей девочки из станицы Петровской Славянского района Краснодарского края опасаются, что виновник смерти их дочери избежит наказания. С этими сомнениями они обратились к главе Следкома Александру Бастрыкину.

Однако уголовное дело расследуется полицией, а не следственным комитетом.

- В СУ СК России по Краснодарскому краю перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для организации дальнейшего расследования в производство следователей регионального СК России, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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О принятом решении на этот счет пока неизвестно.

К слову, kuban.kp.ru сообщала, что 24 сентября около семи часов вечера Диана возвращалась домой по давно исхоженной дороге, когда прямо на обочине в нее на всей скорости влетела "девятка".

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- Она шла по кромке дороги, тротуар здесь резко заканчивается и начинается просто обочина. А они ехали по странной траектории, то ли обгоняли кого-то, то ли что... Они просто подсекли ее, только мусорный контейнер их остановил, - рассказывает женщина.

Они - это 19-летний Егор Ярошевский за рулем и еще несколько подростков в салоне.

Диана получила смертельные травмы. А водитель авто нанял адвоката.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

13-летнюю школьницу на Кубани насмерть сбила «девятка» с подростками, когда она по обочине возвращалась домой

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