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Происшествия6 декабря 2022 10:12

В деле о гибели 13-летней школьницы на Кубани под колесами «девятки» с подростками поменяют следователей

Его могут передать из полиции в Следком
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Диана Боярко

Диана Боярко

Фото: Личный архив

Уголовное дело о гибели 13-летней Дианы Боярко могут передать из полиции в региональный следком. Родители погибшей девочки из станицы Петровской Славянского района Краснодарского края опасаются, что виновник смерти их дочери избежит наказания. С этими сомнениями они обратились к главе Следкома Александру Бастрыкину.

Однако уголовное дело расследуется полицией, а не следственным комитетом.

- В СУ СК России по Краснодарскому краю перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для организации дальнейшего расследования в производство следователей регионального СК России, - сообщили в пресс-службе ведомства.

От удара машину помяло

От удара машину помяло

Фото: Личный архив

О принятом решении на этот счет пока неизвестно.

К слову, kuban.kp.ru сообщала, что 24 сентября около семи часов вечера Диана возвращалась домой по давно исхоженной дороге, когда прямо на обочине в нее на всей скорости влетела "девятка".

Школьница любила танцевать

Школьница любила танцевать

Фото: Личный архив

- Она шла по кромке дороги, тротуар здесь резко заканчивается и начинается просто обочина. А они ехали по странной траектории, то ли обгоняли кого-то, то ли что... Они просто подсекли ее, только мусорный контейнер их остановил, - рассказывает женщина.

Они - это 19-летний Егор Ярошевский за рулем и еще несколько подростков в салоне.

Диана получила смертельные травмы. А водитель авто нанял адвоката.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

13-летнюю школьницу на Кубани насмерть сбила «девятка» с подростками, когда она по обочине возвращалась домой

Родители Дианы Боярко боятся, что виновник аварии уйдет от ответственности (подробнее)

ДТПОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ