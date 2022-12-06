В Краснодаре откроют 54 легальные торговые точки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодаре в преддверии Нового года откроют 54 легальных магазина по продаже фейерверков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Краснодарцам напомнили основные требования к продавцам, реализующим пиротехнику. Так, любая легальная торговая точка обязательно имеет сертификат. Продаваемая упаковка должна быть целой, с инструкцией по применению на русском языке, информацией о производителе, датами производства и срока годности.

Приобрести фейерверки жители краевого центра смогут по следующим адресам:

- Улица 40-летия Победы, 174 (павильон на парковке гипермаркета «Магнит»)

- Поселок Березовый, Ейское шоссе, 40 (павильон на парковке гипермаркета «Магнит»)

- Улица Александра Покрышкина, 3 (павильон на парковке гипермаркета «Магнит»)

- Поселок Березовый, улица Целиноградская, 72 (павильон на парковке гипермаркета «Магнит»)

- Улица Фрунзе, 111 (павильон на парковке гипермаркета «Магнит»)

- Улица Уральская, 83/1 (магазин «Петарда»)

- Улица Московская, 162 (ТЦ «Стрелка»)

- Улица Уральская, 98/11 (магазин «Фейерверки»)

- Улица Гоголя, 151/1 (магазин «Crazy Shop»

- Улица Генерала Трошева, 1/12 (магазин «Праздникмастер»)

- Улица Васнецова, 39/1 (магазин «Праздникмастер»)

- Поселок Березовый, улица Целиноградская, 2/5 (Магазин «Русский салют»)

- Улица Карасунская, 87 (магазин «Фейерверки»)

- Улица Уральская/Улица им. Тюляева

- Проспект Чекистов, 14/2Б (магазин «Фейерверк»)

- Станица Елизаветинская, улица Степная, 347 (магазин «Салют Кубани»)

- Улица Школьная, 34 (магазин «Фейерверк»)

- Улица Дзержинского, 98/5 (магазин «Фейерверк»)

- Улица Западный Обход, 34/2а (магазин «Фейерверки»)

- Улица Таманская, 130/1 (магазин «Фейерверки»)

- Улица Шоссе Нефтяников, 42(парковка ТЦ «Сказка») (магазин «Фейерверки»)

- Улица Уральская, 79 (парковка ТЦ «СБС Мегамолл») (магазин «Фейерверки»)

- Улица Новороссийская, 230а (магазин «Фейерверки»)

- Улица Тургенева, 17 (магазин «Фейерверки»)

- Улица Артюшкова, 2А/1 (магазин «Фейерверки»)

- Улица Александра Покрышкина, 36 (парковка напротив входа в гипермаркет "Магнит") (магазин «Фейерверки»)

- Улица Дзержинского, 100Б (магазин «Фейерверки»)

- Улица Дзержинского, 100 (магазин «Фейерверки»)

- Улица Таманская, 130/1 (магазин «Фейерверки»)

- Улица Александра Покрышкина, 3 (магазин «Большой Праздник»)

- Ейское шоссе, 40 (магазин «Большой Праздник»)

- Улица 40-летия Победы, 174 (магазин «Большой Праздник»)

- Улица Тургенева, 86 (магазин «Большой Праздник»)

- Российская улица, 285 (магазин «Русский Фейерверк»)

- Улица Тургенева, 52/2 (магазин «Русский Фейерверк»)

- Улица Тургенева, 9 (магазин «Русский Фейерверк»)

- Бургасская улица, 37 (магазин «Русский Фейерверк»)

- Улица Дзержинского, 98/2 (магазин «Русский Фейерверк»)

- Ростовское шоссе, 30 (отдел в ТЦ ООО «Метро Кеш энд Керри»)

- Крылатая улица, 2А (отдел в ТЦ ООО «Метро Кеш энд Керри»)

- Улица Западный обход, 29 (отдел в гипермаркете «Лента»)

- Восточный обход, 19 (отдел в гипермаркете «Лента»)

- Российская улица, 257 (отдел в гипермаркете «Лента»)

- Уральская улица, 98 (отдел в гипермаркете «О`кей»)

- Крылатая улица, 2 (отдел в гипермаркете «О`кей»)

- Улица им. В.Н Мачуги, 2 (отдел в гипермаркете «О`кей»)

- Минская улица, 120/8 (отдел в гипермаркете «О`кей»)

- Улица им. Артюшкова В.Д., 2 (отдел в гипермаркете «Магнит»)

- Московская улица, 162 (отдел в гипермаркете «Магнит»)

- Улица Александра Покрышкина, 3 (отдел в гипермаркете «Магнит»)

- Улица 40-летия Победы, 174 (отдел в гипермаркете «Магнит»)

- Улица Лизы Чайкиной, 2/1

- Ейское шоссе, 40 (отдел в гипермаркете «Магнит»)

- Солнечная улица, 18/3 (отдел в гипермаркете «Магнит»)

Жителям города также предлагают самостоятельно сообщить о нелегальной продаже пиротехники. Краснодарцы могут обратиться в управление торговли и бытового обслуживания населения по номеру 8 (861) 218-98-00 или дежурную часть городского УМВД - 8 (861) 268-40-45, 102.

Кроме того, обращения жителей принимает ЕДДС в каждом из городских округов:

- в Центральном округе - 8 (861) 214-33-40

- в Западном округе - 8 (861) 214-33-41

- в Карасунском округе - 8 (861) 214-33-38;

- в Прикубанском – округе 8 (861) 214-33-39;

- ЕДДС Краснодара - 8 (861) 214-33-36;

- Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Безопасность при их применении в первую очередь зависит от самого человека, - отметила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Елена Кочегарова.