В Ейске вышел на дежурство единственный в Краснодарском крае ледокол

Ледокол «Капитан Крутов» в зимнем Азовском море. Фото: сайт администрации Ейского района.

Единственный в Краснодарском крае дизель-электрический ледокол «Капитан Крутов» и три буксира ледового класса будут обеспечивать зимнюю навигацию на Азовском море в международном морском порту Ейск.

– Флагманом ледокольного флота в порту Ейск является дизель-электрический ледокол «Капитан Крутов». – рассказали «КП»-Кубань» Ейское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». – Помимо него зимой водить корабли будут ри буксира с ледовым классом: «Техфлотец», «Колгуев» и «Рейдовый 43».

Перед каждой зимней навигацией корабль проходит техосмотр. Фото: сайт администрации Ейского района.

Морской порт Ейск на юго-западе Таганрогского залива – единственный замерзающий порт на территории Краснодарского края. Он доступен для судов с осадкой до 4,5 метров и длиной до 150 метров. В зимнее время караваны с углем, металлом, зерном и агропродуктами из порта в Керченский пролив водит «Капитан Крутов».

Так выглядят каюты экипажа на ледоколе. Фото: сайт администрации Ейского района.

– Ледокол «Капитан Крутов» – единственный в кубанских портах. Он спущен на воду 44 года назад со стапеля верфи в финском городе Вяртсиля, – добавили в Ейском порту. – Судно предназначено для речного и озерного судоходства: «Крутов» использовался в зимней навигации на Волге и ее притоках, а в 1999 году был приписан к Ейску. В рейс на нем уходит команда от 20 человек.

Кубрик ледокола. Фото: сайт администрации Ейского района.

Экипажу «Капитана Крутова» не раз зимой приходилось спасать суда и целые караваны. Так корабль «Кассиопея» из-за подвижки льда получил пробоину и сел за косой Долгой: его экипаж эвакуировали на ледокол, команда которого откачала топливо с судна и высадила невольных пассажиров на берег. По иронии судьбы, застрявшая на отмели «Кассиопея» через некоторое время спасла жизнь виндсерферу: его течением и ветром стало уносить в открытое море, но спортсмен смог взобраться на борт корабля и вызвать помощь.