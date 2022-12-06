В Анапе установили новогоднего кота и светящуюся копию маяка

К знаменитой надписи в Анапе добавились новогодний кот и светящийся маяк. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

С наступлением сумерек Анапа начинает сиять новогодними огнями: на курорте завершают новогоднее убранство улиц, скверов и парков.

На площади перед зданием администрации курорта уже сияют огнями подсвеченные деревья, стоят световые квадраты и деревянные домики-ограждения, новогодние елки и золотой елочный новогодний шар, который на фотографиях увозят туристы в разные уголки страны.

Забавный новогодний кот на одной из аллей Анапы. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

– Все декоративные фигуры, фотозоны и малые архитектурные формы будут установлены в городе и его сельских округах до 15 декабря. Уже можно увидеть новогодние символы во многих уголках Анапы: звезды на набережной и в Парке военной техники, морские фигуры в курортных зонах, новогоднего кота в сквере Гудовича, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Анапы. – В Центральном парке уже появился дом Деда Мороза, а на на Театральной площади начали устанавливать главную городскую елку и надпись рядом.

Главную елку курорта уже устанавливают: так она выглядела год назад. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Еще одну новогоднюю зеленую красавицу планируют поставить в парке 30-летия Победы. Активная подготовка к празднику идет и в лаундж-зоне на Центральной пляже: здесь устанавливают лавочки и качели. Скоро в лаундже появится новогодняя светящаяся надпись, подвесные светильники и лабиринта.

Маяк светится в ночи теплым светом. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

На Верхней набережной и у Морского порта также празднично подсвечены и установлены несколько светящихся объектов. Один из них, сияющий в темноте якорь, уже облюбовали для фотосессий туристы.

Вечерами в Анапе уже горит праздничная иллюминация. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В сквер им. Гудовича установлена фигура новогоднего кота, ведь именно четвероногим и хвостатым жителям Анапы курорт обязан своим званием «котополиса». Еще в сквере появились светящиеся качели и маяк – копия Анапского маяка на набережной.

Анапа в снегу - редкое зрелище. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

– В рамках проекта «Зимуй в Анапе» с 15 декабря по 15 января в Центральном парке 30-летия Победы пройдет гастрономическая ярмарка «AnapaGastro», – добавили в пресс-службе. – В ближайшие время вдоль аллеи будут установлены милые деревянные домики, где жители и гости курорта смогут согреться вкусным глинтвейном, попробовать местную кухню, сладости, вино, фермерские сыры, а юные гости и анапчане – заглянуть в дом Деда Мороза.