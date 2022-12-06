«Вставай за свою страну и возвращайся поскорей». У россиянки проснулся поэтический дар после мобилизации супруга

Анна сочинила четыре стихотворения для мужа-бойца. Фото: личный архив
Анна Афанасенко из поселка Гирей Гулькевичского района обнаружила талант стихосложения после того, как ее мужа Дениса мобилизовали. Он ушел по повестке 19 октября, а в зону СВО поехал уже через три дня. Скучая по супругу, у женщины полились не слезы, а рифмы.
- Никогда не писала, а тут нахлынуло, - говорит Анна, - Стихи появились сами по себе. Кто-то плачет, а кто-то вот так переживает за своих близких. Я плакать не имею права – у меня бабушка пережила блокаду, много мужчин из семьи были в горячих точках.
Муж Денис пока творчество жены не успел оценить. На связь он выходит редко, а если и есть такая возможность, то супруги успевают лишь переброситься несколькими фразами о доме и детях.
- Летом мы путешествуем, ездим на море, в этом году побывали в Санкт-Петербурге и Саратовской области у друзей. А так мы – домоседы. Очень любим свой дом, фруктовый сад, наше хозяйство – собак и кошек, - рассказывает Анна.
Пока военная лирика женщины состоит из четырех произведений. Но, возможно, в скором времени пополнится новыми четверостишьями.
Стихотворение, посвященное мужу
Мой милый мальчик, мой родной мужчина.
Ты, вставший за свою страну,
Молю я Бога – пусть снаряды мимо
И пулю дуру и воды огню.
Ты дал нам встретиться,
Но почему так поздно,
Предвидя, что разлука впереди.
Хотелось верить – это несерьезно.
Но ты меня за это не суди.
То не вопрос, то боль –
Прошу прощенья.
Люблю его и жизнь свою отдам
Я за страну, как он, без сожаленья.
Судьбу готова разделить напополам.
Но каждому свое.
Он – воин, я –мать,
И есть у нас и сын, и дочь
И каждый должен быть отца достоин
Ближнему готовым быть помочь.
Должна я выполнить свое предназначенье,
А ты – свое, спасай свою страну.
Чтоб не случилось – знай, без сожаленья
Я этот шар земной переверну,
Оставив лишь любовь на этом свете,
И понимание меж всех людей.
И мир пусть воцарится на планете.
А ты – ты возвращайся поскорей!