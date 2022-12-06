«Вставай за свою страну и возвращайся поскорей». У россиянки проснулся поэтический дар после мобилизации супруга

Анна сочинила четыре стихотворения для мужа-бойца. Фото: личный архив

Анна Афанасенко из поселка Гирей Гулькевичского района обнаружила талант стихосложения после того, как ее мужа Дениса мобилизовали. Он ушел по повестке 19 октября, а в зону СВО поехал уже через три дня. Скучая по супругу, у женщины полились не слезы, а рифмы.

- Никогда не писала, а тут нахлынуло, - говорит Анна, - Стихи появились сами по себе. Кто-то плачет, а кто-то вот так переживает за своих близких. Я плакать не имею права – у меня бабушка пережила блокаду, много мужчин из семьи были в горячих точках.

Муж Денис пока творчество жены не успел оценить. На связь он выходит редко, а если и есть такая возможность, то супруги успевают лишь переброситься несколькими фразами о доме и детях.

- Летом мы путешествуем, ездим на море, в этом году побывали в Санкт-Петербурге и Саратовской области у друзей. А так мы – домоседы. Очень любим свой дом, фруктовый сад, наше хозяйство – собак и кошек, - рассказывает Анна.

Пока военная лирика женщины состоит из четырех произведений. Но, возможно, в скором времени пополнится новыми четверостишьями.

Стихотворение, посвященное мужу

Мой милый мальчик, мой родной мужчина.

Ты, вставший за свою страну,

Молю я Бога – пусть снаряды мимо

И пулю дуру и воды огню.

Ты дал нам встретиться,

Но почему так поздно,

Предвидя, что разлука впереди.

Хотелось верить – это несерьезно.

Но ты меня за это не суди.

То не вопрос, то боль –

Прошу прощенья.

Люблю его и жизнь свою отдам

Я за страну, как он, без сожаленья.

Судьбу готова разделить напополам.

Но каждому свое.

Он – воин, я –мать,

И есть у нас и сын, и дочь

И каждый должен быть отца достоин

Ближнему готовым быть помочь.

Должна я выполнить свое предназначенье,

А ты – свое, спасай свою страну.

Чтоб не случилось – знай, без сожаленья

Я этот шар земной переверну,

Оставив лишь любовь на этом свете,

И понимание меж всех людей.

И мир пусть воцарится на планете.

А ты – ты возвращайся поскорей!