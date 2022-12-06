Восемь светящихся елок. Как Краснодар нарядят к Новому году

Светящиеся елки и новогодние надписи скоро появятся на улицах Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Столица региона завершает приготовления к новогодним праздникам: к 15 декабря Краснодар окончательно примет новогодний вид.

На Главной городской площади в Краснодаре 22-метровую елку начали устанавливать в первый день зимы. Ее украсили игрушками, звездами и гирляндами. Рядом скоро установят подарочную коробку с подсветкой и зеркалами внутри, композицию из трех светящихся шаров и инсталляцию «С Новым годом!». На входе в зону аттракционов разместят пятиметровую светодиодную арку со светящимся бантом.

Снеговики и елки потихоньку обживают Краснодар. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Елки для Главной городской площади и площади перед зданием краевых властей по ул. Красной, 35 администрация Краснодара приобрела в 2020 году. В прошлом году муниципалитет закупил еще семь новых искусственных елей, включая украшения и подсветку. Высота деревьев около 15 метров.

Так выглядела елка на Главной городской площади несколько лет назад. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

– Украшение всех новогодних елок в Краснодаре планируется завершить до 15 декабря. Они появятся на пересечении улиц Красных Партизан и ул. им. Трубилина, напротив ЗСК, перед кинотеатром «Болгария», в скверах 80-летия образования Краснодарского края, им. Гатова, Субботний и Пограничников, – рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. – Сейчас на Главной городской площади монтируют аттракционы для традиционной рождественской ярмарки: она будет работать с 24 декабря до 8 января с 10:00 до 23:00. Здесь же откроется домик Деда Мороза.

Вокруг елки на площади установят аттракционы. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Еще две ярмарки пройдут с 26 декабря по 8 января на площади им. Пушкина: винодельческая и рождественских продовольственных и непродовольственных товаров. От Главной городской площади к ним можно будет прогуляться по улице Красной, фонари на которой к Новому году украсят 130 светоотражающих новогодних табличек. А на Красной по Александровскому бульвару в сторону «Авроры» появятся восемь световых елок.