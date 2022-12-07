В Геленджике – шатер над елкой, в Сочи – трусы и майки. Как курорты Краснодарского края украсят к Новому году

Праздничная иллюминация уже освещает курорты. Фото:пресс-служба администрации Анапы.

В Краснодарском крае новогодние приготовления в самом разгаре. «КП» - Кубань» узнала, каким будет праздничное убранство главных курортов региона.

Сочи: сюрприз на Курортном проспекте

Светящиеся свитера и платья уже украсили Курортный проспект в центре Сочи. Главную городскую елку на площади Флага еще наряжают, а новогоднее дерево перед ЦУМом уже готово: этой зимой его украшают красные и золотые шары и гирлянды. А в Фестивальном сквере появились светящиеся деревья.

Гирлянды в виде одежды в центре Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

– До 10 декабря планируется завершить праздничное убранство города, которое включает световые инсталляции, фотозоны и иллюминацию. Концепция новогоднего украшения выполнена таким образом, что большая часть инсталляций могла эксплуатироваться в течение всего года, создавая праздничное настроение, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. – Одной из основных праздничных локаций станет площадь Флага, где будет установлена главная новогодняя елка. К Новому году здесь будут установлены дополнительные фотозоны - воздушный шар высотой 10 метров, а также объемная световая надпись «Сочи 2023» с динамической подсветкой.

Главная елка Сочи похожа на шатер из света. пресс-служба администрации Сочи.

Что еще будет:

- На улице Навагинской планируется растянуть 1,2 километра световых перетяжек.

- На площади Искусств – установят девятиметровые световые арки.

- В Адлере на улице Молоканова установят световые часы как символ Нового года.

- В новогоднем оформлении Лазаревского района предлагается использовать объемные звезды и цветы.

- На мостах Сочи появятся объемные световые консоли.

Новороссийск: вместо праздничных шаров - новые ливневки

Мэр Новороссийска решил обойтись в этом году без изысканной иллюминации к Новому году. В прошлом году город сиял так, что заслужил звание самого «светящегося» в Краснодарском крае. Перещеголяв в этом смысле даже курортный Сочи. Здесь уложили, как в Москве, огромные светящиеся елочные игрушки в нескольких районах города. А гигантская люстра, будто упавшая прямо с небесного потолка, стала одной из самых популярных локаций.

– Вот ими и будем довольствоваться и на этих праздниках. Гораздо важнее, чтобы нас не затопило дождями, как в прошлом январе, - заявил на одной из планерок градоначальник Андрей Кравченко.

В Новороссийске от нового новогоднего убранства отказались в пользу ливневок. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска.

Он поручил отменить госзакупку на новые шарики-фонарики и направить деньги на строительство ливневой канализации.

– Сложно сейчас сказать, сколько планировалось на иллюминацию потратить. Но в общем на 21 ливневку направят 65 млн рублей. Это, конечно, средства и с других статей расходов собраны, – уточнили в мэрии Новороссийска.

Так выглядет Новороссийск год назад. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска.

Впрочем, горожане эту идею мэра в большинстве своем поддержали. А вот главную городскую елку в Новороссийске планируют установить к концу декабря, чтобы ее не сдуло норд-остом раньше времени. Украшения для нее тоже обновлять не будут.

Геленджик: елка прошлогодняя, сюрпризы новые

– Елку на площади у Морского вокзала устанавливают прошлогоднюю, но жителей и гостей курорта ждет много сюрпризов с точки зрения праздничной программы, – отметили в пресс-службе администрации Геленджика. – Вдоль набережной, конечно же, к середине декабря вновь появятся праздничные инсталляции в виде светящихся фигур.

Елка в Геленджике будет иметь знакомый облик, а вот на площади рядом с ней горожан и гостей курорта ждут сюрпризы. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Проникнуться новогодним настроением в Геленджике уже можно – на новогодних ярмарках. Одна из них уже работает на Платановой аллее по ул. Островского в центре города: здесь можно купить новогодние украшения, сувениры и подарки под елочку, а также искусственные елки. Ярмарка будет открыта до 31 января.

Весь центр Геленджика оденется в новогоднее убранство. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

А 20 декабря на Платановой аллее откроется и продовольственная ярмарка, где можно будет найти сладости, мед, новогодние подарки и сувениры на любой вкус в 23 торговых точках.

Анапа: светящийся якорь и кот

– Все декоративные фигуры будут установлены до 15 декабря. Уже можно увидеть новогодние символы на набережной, звезду в Парке военной техники, морские фигуры в курортных зонах, кота в сквере Гудовича, дом Деда Мороза в Центральном парке, – рассказали в пресс-службе администрации Анапы. – На Театральной площади начали устанавливать главную городскую елку, еще одну планируют поставить в парке 30-летия Победы. Скоро у центра «Родина» установят подвесные светильники и новогоднюю надпись.

У елки в центре Анапы пройдет рождественская ярмарка. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В лаунж-зоне на Центральном пляже полным ходом идут работы по благоустройству: устанавливают лавочки и качели. Позже появится новогодняя светящаяся надпись, подвесные светильники и лабиринт.

В Анапе гостей курорта уже встречает новогодний кот. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Что еще будет:

- На Верхней набережной тоже сияют новогодней подсветкой деревья и стоит светящийся якорь.

- А в сквере им. Гудовича жителей и гостей встречают новогодний кот, качели, светящийся маяк и сияющие подсветкой деревья.

- В парке 30-летия Победы в рамках проекта «Зимуй в Анапе» с 15 декабря по 15 января пройдет гастрономическая ярмарка «AnapaGastro». В ближайшие время вдоль аллеи будут установлены милые деревянные домики, где жители и гости курорта смогут согреться вкусным глинтвейном, попробовать местную кухню, сладости, вино, фермерские сыры. Здесь же уже установлен дом Деда Мороза.