Девочка с «маской Бэтмена» написала первое письмо Деду Морозу

Луна

Маленькая Луна, родившаяся с огромным родимым пятном на лице, россиянам почти как родная. Девочке из США с бразильскими корнями сделали несколько операций в России. Краснодарский доктор Павел Попов был единственным, кто взялся избавить ребенка от злосчастной отметины. На таком исходе настаивала мать Луны Кэрол (Каролина в Бразилии- авт.). Хотя и всячески обыгрывала особенности внешности дочери.

С ее легкой руки журналисты во всем мире прозвали Луну девочкой с маской Бэтмена из-за особой формы родимого пятна на лице. И такая особенность начала приносить родителям дивиденды. На деньги от добровольных пожертвований Луна с мамой летали через океан в Россию. А один из благодетелей даже оплатил лечение Луны полностью. Было это как раз под Новый год. Но тогда Луна в силу возраста этого не осознавала.

А сейчас впервые сама написала письмо Деду Морозу. Через пару недель у нее на родине отмечают католическое Рождество, и, как и в России, дети там тоже пишут Санте письма с желаниями.

- Дедушка, я навела беспорядок в своей комнате, но это вышло случайно. Я хочу куклу с косой и кока-колу с макаронами, чтобы кормить ими тебя, - опубликовала Кэрол первое письмо трехлетней дочери, написанное, конечно, не без помощи родителей.

Кстати, это первый год, который Луна проводит не в России. До этого момента с рождения она путешествовала в загадочную для нее страну. Здесь клиника арендовала пациентам из США квартиру рядом со стадионом "Краснодар". А свои первые шаги Луна сделала как раз по его изумрудным газонам.

Надо сказать, до конца борьбы за внешность Луны ее родителям далеко. Сейчас кожа на ее лице хоть и избавлена от невуса, но по-прежнему нездорова. В клинике доктора Попова объясняют это необходимостью реабилитации и присмотра его как лечащего врача. Но пока это недоступно по многим причинам.

- Мы предлагали доделать операцию. Есть еще участок кожи, где невус не удален. Но Кэрол не может прилететь в Россию, - говорят "КП"- Кубань" в клинике фотодинамической терапии, где лечили Луну.

Кэрол пыталась искать альтернативу в Бразилии, и в США. Но пока все, по ее словам, либо упирается в деньги, либо рискованно.

А Луна пока живет своей детской жизнью и не чувствует дискомфорта из-за необычной, как ни крути, внешности.