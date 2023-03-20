Пропавший на Волге основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов утонул подо льдом

Дмитрий Свиргунов. Фото: соцсети.

У поклонников Дмитрия Свергунова черный день. Основатель группы Cream Soda провалился под лед на Волге и утонул, сообщает kp.ru.

Дмитрий Свиргунов получил известность в 2020, когда основанная им группа Cream Soda выпустила хит «Плачу на техно». Композиция возглавила музыкальные чарты, а видеоклип стал самым успешным за всю историю существования коллектива.

В ночь с 19 на 20 марта Свиргунов вместе с компанией друзей решил перейти по льду реку Волга. Маршрут пролегал у села Диево-Городище. На обратном пути лед на реке треснул и пять человек из десяти провалились в воду, рассказывает kp.ru.

Двое смогли выбраться сами, но позже один из них скончался в машине «скорой» от переохлаждения. Еще трое включая 34-летнего основателя Cream Soda были объявлены пропавшими без вести.

Спустя несколько часов спасатели обнаружили тело артиста в реке в Ярославской области. Тело Дмитрий Свиргунова опознала сестра.