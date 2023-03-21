Под Новороссийском нашли древние амфоры и копья

Фото: Институт археологии РАН

На месте будущей транспортной развязки в поселке Верхнебаканском под Новороссийском археологи обнаружили древний могильник времен Боспорского царства, существовавшего в границах между Крымским и Таманским полуостровами. Чтобы построить новую транспортную развязку в пределах трасс А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь, сначала необходимо было провести исследования в этой местности. Вот археологи и начали работать здесь.

Фото: Институт археологии РАН

– Работы на первом этапе завершены. Мы выкопали восемь шурфов шириной от 1 до 2 и длиной до 4 метров. В результате определили границы участка и установили, что могильник занимает небольшую пологую площадку между двумя балками, - рассказал научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Андрей Горошников.

В земле были обнаружены железные наконечники копья и дротика, предположительно фрагмент кости человека, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов.

Ученые утверждают, что гераклейские амфоры в равной степени представлены на поселениях и в некрополях как греческих, так и варварских. А еще гераклейские амфоры подвергались систематическому клеймению, тогда как амфоры с другим происхождением клеймились в виде исключения.

Фото: Институт археологии РАН

Совсем скоро ученые приступят ко второму этапу работ – раскопки пройдут уже по всей площади могильника. Все найденные предметы отреставрируют и передадут в музей.

Фото: Институт археологии РАН

– Скорее всего, находки передадут нам, – говорит завотделом археологии Новороссийского исторического музея-заповедника Александр Шишлов. – Артефакты этой эпохи хоть и не широко, но уже представлены в нашем музее, и даже более древние. Рядом с этим местом лет двадцать назад я нашел предметы, которые были датированы VI веком до н.э. Это были тоже фрагменты глиняной тары и элементы железного оружия.

Фото: Институт археологии РАН

Кстати, археологические исследования на месте будущей развязки не повлияют на сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Сама же развязка на въезде в поселок Верхнебаканский со стороны Новороссийска станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Она увеличит пропускную способность трассы А-290 с южной стороны поселка.