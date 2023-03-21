Два дня приходил в себя. Экс-игрок ФК «Краснодар» рассказал, как узнал о болезни Сергея Галицкого

Дмитрий Воробьев Фото пресс-службы ФК Оренбург

Каждый год академия футбольного клуба «Краснодар» выпускает десятки человек. Одни игроки остаются в структуре «быков», другие – ищут новые команды, как Дмитрий Воробьев. Он – один из первых выпускников академии черно-зеленых.

По слухам, первое время ребята даже жили не в кампусах, а на квартирах – вместе с сопровождающими. Покрывал аренду жилья Сергей Галицкий. Параллельно он строил школу, куда позже переехали ребята.

По словам Дмитрия Воробьева, Сергей Галицкий знал всех игроков академии по именам.

- Помню, мне лет 16, сижу в коттедже и лажу в компьютере. Открывается дверь — а там Сергей Николаевич. До этого видел его только со стороны. Он лично проводил для кого-то экскурсию. Все вместе зашли ко мне, я поздоровался. И Галицкий такой: «Привет! А здесь у нас живет господин Воробьев». Я просто впал в ступор, – рассказал парень в интервью изданию Sport24.

Правда, закрепиться в «Краснодаре» парню не удалось. Из академии он уехал в «Афипс», а затем – в Чехию. Стал игроком местного «Градец-Кралове». Но за год провел всего три матча и вернулся в Россию.

Затем воспитанник академии «быков» играл в Нижнем Новгороде, Астрахани, Сочи. Но остановился в Оренбурге – в одноименном клубе.

- В последний раз виделись, когда в сентябре 2021-го я приезжал с «Сочи» на игру с «Краснодаром». Захожу в подтрибунное помещение, и он мне кричит: «Дима!» Я обернулся, помахал ему рукой, мы улыбнулись друг другу. Было приятно. Когда я узнал о его болезни — появился ком в горле. Ощущение не проходило дня два. Очень грустно, – заявил парень.

В этом сезоне Дмитрий Воробьев стал основным игроком «Оренбург». Он провел 13 матчей в премьер-лиге и забил 4 мяча. А портал transfermarkt оценил футболиста в 500 тысяч евро. Это в полтора раза меньше пиковой стоимости игрока.