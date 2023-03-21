Матвей Сафонов вылечил коронавирус за три дня? Как ему это удалось

Матвей Сафонов Фото пресс-службы ФК Краснодар

Матвей Сафонов – самый обсуждаемый игрок недели в премьер-лиги. Накануне 20-го тура чемпионата России появилась информация, что вратарь заболел самой популярной инфекцией человечества. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

- Матвей пропустит выезд в Тегеран в составе сборной России, которая 23 марта проведет там товарищеский матч с Ираном. Вместо него в команду Карпина будет вызван Джанаев, – заявил журналист.

Матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива» Матвей Сафонов, действительно, пропустил. Правда, следил за игрой вратарь не из больничной палаты, а со скамейки запасных. Он даже давал советы сменщику – Станиславу Агкацеву. Именно он рассказал прессе о состоянии визави.

- Матвей просто почувствовал небольшое недомогание. Про то, что у него коронавирус, я первый раз слышу, – рассказал Акгацев Metaratings.

Также рассказал о своем состоянии и сам Матвей. Сделал он это из расположения сборной России. Вместе с национальной командой Сафонов занимался на базе в подмосковном Новогорске.

- Сейчас уже все в порядке. Было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус. Он за два дня не проходит. Просто приболел, – заявил голкипер телеканалу «Матч ТВ».