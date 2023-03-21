Краснодарец продает автограф Сергея Галицкого за 8 тысяч рублей

Сергей Галицкий Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий – один из самых закрытых бизнесменов России. Он практически не дает интервью и не появляется на публике. Исключения составляют матчи футбольного клуба «Краснодар» и прогулки по парку. Там предприниматель появляется на рассвете, около пяти часов утра. Он лично осматривает объекты и новые локации. Например, Японский сад.

Бизнесмен легко перекинется парой слов с посетителями парка, но не оставит автограф. Найти его подпись в сети нереально, как и на популярных сервисах объявлений.

Но необычный слот появился на Avito. Его автор заявляет, что он взял автограф бизнесмена. Это случилось во время групповой стадии кубка России. Она прошла еще в ноябре прошлого года, но лот появился только в марте – спустя пять месяцев.

- Это программка с матча. Там есть автографы Сергея Галицкого, Александра Черникова, Матвея Сафонова, Кристиана Рамиреса, Никиты Кривцова, Данила Карпина, Михаила Сухорученко, Омара Попова и не только, – пишет автор.

Также мужчина прилагает фото подписей. Но там отсутствует автограф Сергея Галицкого. Не исключено, что автор забыл выложить его.

Стоимость программки мужчина оценил в 8 тысяч рублей. Также в профиле автора висит еще несколько объявлений с программками. За 350-500 рублей мужчина обещает автографы еще нескольких игроков «Краснодара».