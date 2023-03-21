Гулял с собакой и спас ребенка: военный закрыл собой девочку от осколков беспилотника в Крыму

Состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Фото: СОЦСЕТИ

33-летний Константин И., пострадавший от атаки беспилотника в районе Джанкоя в Крыму, по-прежнему находится в реанимации. Мужчина спал маленькую девочку, когда с неба стали падать обломки сбитого украинского БПЛА. Напомним, вечером 20 марта на севере полуострова сработала система ПВО. Она отразила украинские БПЛА. Обломки летательных аппаратов повредили дом и магазин в Джанкое. Около него как раз и находился Константин, который . Как удалось узнать KP.RU, мужчина родом из Джанкоя. Сейчас живет в городе вместе со своей супругой. Мужчина служит по контракту в местной воинской части.

Мужчина служит по контракту в родном городе.

- Вообще Константин - кинолог, мы вместе работали, дрессировкой занимались. Он очень любит собак, завел и себе дома питомца. В тот вечер выгуливал его и получил травмы, как раз в момент падения осколков. Рядом, насколько мне известно, находилась мама с девочкой. Это не его дочь, как многие писали в соцсетях. Чтобы спасти ребенка, он прыгнул к ней и накрыл собой, пока с неба падали обломки, - рассказывает KP.RU друг Константина Игорь.

На хвостовое оперение сбитых БПЛА были нанесены интернет-мемы. Фото: Tg-канал советника главы Крыма Олега Крючкова

Девочка отделалась буквально испугом, на ней не было и царапины. Не получила серьезных травм и мама ребенка. Она-то и вызвала скорую спасителю своей дочери. Мужчину госпитализировали.

- Человек он очень ответственный, всегда выручал, когда нужна была помощь. Я не удивлен его поступку - он иначе не поступил бы! - уверен друг. - После случившегося у него пробито легкое, ребра поломаны. Если не ошибаюсь, его собираются отвезти в больницу Севастополя, где ему будут оказывать медицинскую помощь. Сейчас он в состоянии средней тяжести. Врачи говорят, что все нормально, не переживайте. Тем не менее, пока Костя в реанимации лежит.

Атаковавшие Джанкой беспилотники были начинены шрапнелью и метили в гражданские объекты.

Напомним, ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что сбитые над Джанкоем БПЛА несли взрывчатку и шрапнель. По его словам, целью дронов были гражданские объекты, поскольку никаких военных объектов поблизости нет.