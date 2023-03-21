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Политика21 марта 2023 13:05

Жарят шашлыки и варят борщ. У Крымского моста организовали пункт поддержки бойцов спецоперации

В Крымском и Темрюкском районах Кубани для бойцов спецоперации поставили палатки с горячим питанием
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани для бойцов СВО организовали палатку с горячим питанием

На Кубани для бойцов СВО организовали палатку с горячим питанием

Фото: Виталий ТИМКИВ

На подъезде к Крымскому мосту организовали пункт поддержки бойцов. Для них неравнодушные местные жители развернули палатку с горячим питанием, где жарят шашлык и варят борщ.

Солдатам варят борщ и жарят шашлык

Солдатам варят борщ и жарят шашлык

Фото: Виталий ТИМКИВ

- Пункт организовал местный житель Виталий Григорян. Изначально он поставил маленькую торговую палатку, в которой поил чаем, жарил шашлыки и бесплатно кормил бойцов. Чуть позже ему стало сложно помогать одному и подключились казаки Таманского станичного казачьего общества, - рассказал «КП» - Кубань» атаман Темрюкского РКО Виталий Хандошка.

Местные жители кормят бойцов

Местные жители кормят бойцов

Фото: Виталий ТИМКИВ

С помощью казаков удалось поставить большую палатку для питания. Также для православных установили вагончик, в котором они молятся.

Для военных установили палатки для молитв

Для военных установили палатки для молитв

Фото: Виталий ТИМКИВ

- Мы увидели, что едет много мусульман и поставили вагончик и для них, чтобы они могли совершать намаз. В пункте приема еды круглосуточно работают два повара. Они готовят первые и вторые блюда, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» атаман Темрюкского РКО Виталий Хандошка.

Бойцы молятся в оборудованной церкви

Бойцы молятся в оборудованной церкви

Фото: Виталий ТИМКИВ

Деньгами и продуктами пункту помогают все жители Краснодарского края. Многие люди узнают про палатку от своих близких родственников и друзей, которые едут в зону СВО. Вся поддержка четко фиксируется и контролируется.

- Многие женщины, которые даже не являются женами казаков, приезжают к нам по зову своего сердца. Они привозят продукты с собой или готовят что-то на месте. Чаще всего это пирожки, вареники, котлеты, - уточнил Виталий Хандошка.

Палатка, в которой кормят бойцов СВО, оснащена газовыми плитками, печками, холодильниками, морозильными камерами. Также организован вывоз мусора, подвоз питьевой, технической воды и стабильная подача энергоснабжения. На территории стоянки даже установили Арт-объект – большую букву Z.

Арт-объект на стоянке

Арт-объект на стоянке

Фото: Виталий ТИМКИВ

С собой бойцам передают собранную гуманитарную помощь. Это балаклавы, перчатки, медикаменты, продукты и многое другое.

Спецоперация на УкраинеОбщество: ВОПРОС ДНЯ