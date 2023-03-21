Жарят шашлыки и варят борщ. У Крымского моста организовали пункт поддержки бойцов спецоперации

На Кубани для бойцов СВО организовали палатку с горячим питанием Фото: Виталий ТИМКИВ

На подъезде к Крымскому мосту организовали пункт поддержки бойцов. Для них неравнодушные местные жители развернули палатку с горячим питанием, где жарят шашлык и варят борщ.

Солдатам варят борщ и жарят шашлык Фото: Виталий ТИМКИВ

- Пункт организовал местный житель Виталий Григорян. Изначально он поставил маленькую торговую палатку, в которой поил чаем, жарил шашлыки и бесплатно кормил бойцов. Чуть позже ему стало сложно помогать одному и подключились казаки Таманского станичного казачьего общества, - рассказал «КП» - Кубань» атаман Темрюкского РКО Виталий Хандошка.

Местные жители кормят бойцов Фото: Виталий ТИМКИВ

С помощью казаков удалось поставить большую палатку для питания. Также для православных установили вагончик, в котором они молятся.

Для военных установили палатки для молитв Фото: Виталий ТИМКИВ

- Мы увидели, что едет много мусульман и поставили вагончик и для них, чтобы они могли совершать намаз. В пункте приема еды круглосуточно работают два повара. Они готовят первые и вторые блюда, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» атаман Темрюкского РКО Виталий Хандошка.

Бойцы молятся в оборудованной церкви Фото: Виталий ТИМКИВ

Деньгами и продуктами пункту помогают все жители Краснодарского края. Многие люди узнают про палатку от своих близких родственников и друзей, которые едут в зону СВО. Вся поддержка четко фиксируется и контролируется.

- Многие женщины, которые даже не являются женами казаков, приезжают к нам по зову своего сердца. Они привозят продукты с собой или готовят что-то на месте. Чаще всего это пирожки, вареники, котлеты, - уточнил Виталий Хандошка.

Палатка, в которой кормят бойцов СВО, оснащена газовыми плитками, печками, холодильниками, морозильными камерами. Также организован вывоз мусора, подвоз питьевой, технической воды и стабильная подача энергоснабжения. На территории стоянки даже установили Арт-объект – большую букву Z.

Арт-объект на стоянке Фото: Виталий ТИМКИВ

С собой бойцам передают собранную гуманитарную помощь. Это балаклавы, перчатки, медикаменты, продукты и многое другое.