С молитвой и верой. В главном соборе Краснодара организовали несколько цехов для помощи бойцам СВО

Православная молодежь помогает бойцам СВО. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Свято-Екатерининском соборе Краснодара наладили производство маскировочных сетей, свечей и носилок для бойцов СВО. Работу на благо передовой начали уже в конце января, и сейчас несколько производств работают как часы. Прихожане научились плести замысловатые узоры, топить парафин и собирать стропы в одно изделие. На выходных актовый зал воскресной школы наполняется людьми, которые целый день оказывают помощь передовой.

Невидимки для военных

- Все началось с маскировочных сетей. Прихожане подошли ко мне с предложением организовать на базе собора точку для их плетения, получили благословение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Начинали с белых сетей, потом пришел заказ на плетение коричневых, когда сошел снег. Сейчас готовимся к весне и плетем зеленые сети, - говорит штатный священник Свято-Екатерининского кафедрального собора, иерей Максим Ханов. - У одного из воспитанников нашей воскресной школы отец является командиром военного подразделения на угледарском направлении. Он сообщает необходимый размер сетей, количество и цвет.

«Плетуны», как шутливо называют тех, кто занимается изготовлением камуфляжных сетей, работают на нескольких деревянных рамках большого размера. Разобраться в узорах могут даже дети, тут не нужны какие-то особые знания, но очень важно быть внимательным.

- Сети играют роль не только маскировки, но натягиваются на окопы и землянки. Они укрывают от противника солдат, а также защищает от взрывов капсульных гранат. Когда они падают на мягкую поверхность, то не взрываются, - отмечает иерей Максим Ханов. – Поэтому потребность в них очень большая.

Для военных подразделений маскировочные сети. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Свято-Екатерининской собор отправил на передовую около 30 масксетей. Часть прихожан уже знают все секреты плетения, а некоторые впервые пробуют себя, но все приходят с огромным желанием поддержать военных.

- Я сегодня в первый раз пришла, немного волнуюсь. Это ответственная работа, от того, как все будет сделано, зависит жизнь наших солдат, - поделилась прихожанка Елена.

Для спасения бойцов

В соседнем зале молодые люди собирают из строп мягкие носилки. Полоски скрепляются степлером, а потом их отправляют швеям, которые на дому скрепят все воедино.

- Эвакуация раненых с поля боя проводится порой за несколько километров, на этих носилках удобнее, быстрее, а значит, безопаснее переносить бойцов, - говорит иерей Максим Ханов. – Еще одно направление, в котором мы хотим задействовать швей, - это изготовление пятиточечников.

Если бронежилет защищает туловище, каска – голову, то эта часть амуниции – паховую зону, где находятся важные артерии.

- В изготовлении они простые, мы планируем закупать материал, проведем обучение, а шить наши мастерицы будут на своих домашних машинках, - сообщил священник.

И освещают, и греют

В начале февраля в соборе начали делать окопные свечи. Технологию изготовления взяли у волонтеров из станицы Пластуновской. Они подсказали, как делать свечи быстро и в большом количестве.

В соборе налажено производство окопных свечей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Тут целиком командная работа. Кто-то приносит жестяные банки, кто-то режет картон, кто-то заливает парафин, - рассказывает прихожанка собора Нелли Алешина. - Мы делаем свечу универсального назначения. У нее есть отверстия по верхнему краю, и горение не прекращается, что дает возможность поставить на свечу чайник или кастрюльку и подогреть.

Она также используется для освещения. А в буржуйку можно поставить две-три свечи, и они дадут тепло и заменят несколько охапок дров. К тому же не дают такого дыма, что важно, когда рядом противник.

После того как окопные свечи готовы, их упаковывают в коробки, подписывают, сколько штук.

- Я был бы тоже на СВО, но возраст уже не подходит. Поэтому тружусь здесь, душа горит за Россию, за солдат, - признается прихожанин храма Анатолий Сапрунов.

Благодаря стараниям добровольцев на фронт удалось отправить более 3 тысяч теплых баночек, которые согревают военных в промозглую погоду. А еще волонтеры готовы поставлять на передовую целебные мази, выполненные по старинному русскому рецепту.

- Для нее используется пчелиный воск, лампадное масло и сахар. Мы думали, может, сахар медом заменить, но знающие люди сказали, что он играет роль антисептика. Раньше, когда не было антибиотиков, раны посыпали сахаром, он создавал корку, и рана быстро очищалась и заживала, - говорит Нелли Алешина.

У каждого бойца будет индивидуальный тюбик с чудо-кремом. Военные смогут лечить небольшие порезы, защитить кожу при обострении заболеваний.

КОНКРЕТНО

Приход Свято-Екатерининского кафедрального собора благодарит:

Одно из старейших предприятий по производству парфюмерно-косметической продукции в Российской Федерации ООО «Аванта» и его директора Людмилу Григорьевну.

ООО «Вест Энтерпрайз» из п. Энем и лично Георгия Геннадьевича.

Водителя «Газели» Андрея.

ООО «Картонтара» ( г. Майкоп) и лично исполнительного директора Сергея Погодина.