Сорок Севастийских мучеников 2023: история и традиции православного праздника

Память о подвиге за веру святых Севастийских чтят христиане.

Сегодня Церковь чтит память сорока Севастийских мучеников. Их подвиг не только являет нам пример стойкости, но и вселяет надежду, что один решительный шаг может в одночасье перевернуть жизнь, открывая грешнику путь к святости.

Начало IV века стало зарёй нового этапа жизни Церкви: в 313 году христианство стало в Римской Империи дозволенной религией. Гонения, унесшие жизни тысяч христиан, завершились. Называя себя христианином, никто больше не рисковал жизнью или свободой. Это стало возможно благодаря документу, получившему название «Миланский эдикт». Его подписали соправители империи Константин Великий и Лициний (Ликиний).

Но если император Константин сочувствовал христианству, и сам стал христианином, то Лициний не спешил выполнять решение, принятое на бумаге. Ведь язычество виделось ему «верой предков» и основой римской государственности. Поэтому на территориях, подвластных Лицинию, гонения на христиан продолжились. Сам он был властолюбив и раздражителен, враждебно относился ко всему новому и непонятному.

Так как Лициний готовился к войне с Константином, особое внимание уделялось христианам в воинской среде. И хотя вера в воскресшего Христа никогда не мешала им выполнять свой долг, по мнению правителя такие воины могли подрывать дисциплину или вовсе перейти на сторону врага. Тогда и начались репрессии.

Около 320 года в Армении близ города Севастии стояло римское войско. Среди воинов были и 40 христиан родом из Каппадокии (территория современной Турции). Их военачальник решил убедиться в их лояльности и заставлял каппадокийцев принести жертвы языческим богам. На это воины-христиане ответили решительным отказом. Их заточили в темницу.

Через неделю должен был произойти суд. Для этого в Севастию прибыл сановник по имени Лисий. Он выслушал воинов, которые по-прежнему готовы были стоять за веру до конца, и приказал побить их камнями. Чудесным образом ни один из камней, брошенных в мучеников, не попал в цель. Тогда было решено выгнать непокорных воинов на лёд Севастийского озера.

Для усиления мучений на берегу растопили баню, предлагая любому из мучеников спасти свою жизнь в обмен на отречение от Христа. Воины храбро держались, поддерживая друг друга, но один из них не выдержал и побежал к бане. Лишь переступив её порог, несчастный упал замертво.

Вдруг произошло новое чудо: посреди ночи над озером засиял дивный свет, лёд растаял, вода стала тёплой. Один из стражников, по имени Аглаий, увидел, как с неба на мучеников спускаются прекрасные венцы, и один из венцов не находит себе места. Тот, кому этот венец был предназначен, не выдержал испытания. Тогда Аглаий бросил оружие, снял с себя одежду и побежал к мученикам, закричав: «И я – христианин!». И хотя он мало знал о христианской вере, он взмолился Богу, силу которого видел своими глазами.

Утром истязатели увидели, что мученики живы и не сломлены, а их стражник сам стал христианином. Тогда в бессильной злобе Лисий приказал перебить воинам-христианам голени и сжечь их тела. Сгоревшие останки были брошены в озеро, чтобы сделать невозможным их достойное погребение.

Через три дня святые мученики явились Севастийскому епископу Петру и велели ему похоронить их останки. Епископ с духовенством ночью пришёл к озеру и собрал святые мощи, чтобы воздать должные почести воинам-мученикам.

Эта история по-житейски кажется немыслимо трагичной: христиане были убиты уже после официального окончания преследований, Ликиний после этого прожил совсем недолго, и с позором закончил свою жизнь, отказавшись от власти после череды поражений. Казалось бы, ещё немного, и этой трагедии могло не случиться.

Но, как часто бывает в христианстве, эта трагедия стала настоящей победой. Сорок воинов могли спастись, сбежав или пойдя на компромисс. Но они этого не сделали именно потому, что они были по-настоящему свободны и сильны. Им не нужна была милость от безумного мучителя, они предпочли получить награду от настоящего Царя – Господа Иисуса Христа.

В этом и сила словосочетания «раб Божий». Тот, кто служит Богу, по-настоящему не подвластен более никому. Такого человека не напугать мучениями или убийством. Такие ничтожные угрозы лишь обнажают слабость и несостоятельность земных начальников перед Всемогущим Творцом.

Народным символом праздника Севастийских мучеников стали жаворонки. Птицы, известные своим прекрасным пением и любовью к простору. Пусть крохотные птички из теста напомнят нам о храбрости, верности и втором шансе для всякого, кто способен на истинное покаяние.

В Краснодаре есть небольшой храм, посвящённый Севастийским мученикам. Он находится по адресу: улица Западный Обход, 39/2с4. Сегодня там престольный праздник, поэтому богослужение возглавил наш правящий архиерей – митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Сердечно поздравляем прихожан и настоятеля этого уютного храма – иерея Давида Хачатуряна.

Автор: иерей Владимир Иванов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Краснодара