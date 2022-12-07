Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2022 6:03

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 15 декабря

Ограничения снова продлили
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Ограничения сохранятся как минимум до середины декабря

Ограничения сохранятся как минимум до середины декабря

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России снова продлен. В том числе, закрытыми останутся воздушные гавани Краснодара, Анапы и Геленджика.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временно ограничены полеты также в аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Аэропорт Сочи продолжает работать в прежнем режиме, он функционирует, как временный хаб. Кроме этого, можно улететь из Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что делают сотрудники кубанских аэропортов, пока они закрыты. Кроме этого, закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Участникам предлагают погрузиться в атмосферу путешествия на самолете.

Общество: ВОПРОС ДНЯ