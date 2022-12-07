Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 15 декабря

Ограничения сохранятся как минимум до середины декабря

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России снова продлен. В том числе, закрытыми останутся воздушные гавани Краснодара, Анапы и Геленджика.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временно ограничены полеты также в аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Аэропорт Сочи продолжает работать в прежнем режиме, он функционирует, как временный хаб. Кроме этого, можно улететь из Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что делают сотрудники кубанских аэропортов, пока они закрыты. Кроме этого, закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Участникам предлагают погрузиться в атмосферу путешествия на самолете.