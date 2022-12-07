Школьник из Краснодара перепел хит SHAMANа для участников спецоперации

Илья Шишкин спел хит SHAMAN на фоне достопримечательностей Краснодара. Фото: скриншот видео.

Школьник из Краснодара Илья Шишкин записал кавер-версию хита SHAMAN «Я русский»: в клипе, который юный артист посвятил российским участникам спецоперации, поет на фоне достопримечательностей города.

В видеоролике на хит SHAMAN Илья гуляет по Краснодару: в кадр попали филармония имени Пономаренко, Дом книги, памятники казакам-основателям Кубани у краевой администрации и Екатерине Великой, собор Александра Невского и парк «Россия – моя история».

Илья учится фортепиано и пению. Фото: скриншот видео.

Кавер хита «Я русский» вместе с Ильей исполняют солистки еще двух коллективов центра культуры «Прикубанский»: девушки из ансамбля «Млада» в казачьих костюмах выступили в качестве бэк-вокалисток, а группа «РЯ.бит» отвечала за инструментальное исполнение.

Илье Шишкину одиннадцать лет, он учится в краснодарской школе № 95 и осваивает фортепиано в детской школе искусств № 14, а в свободное время занимается в вокальной студии «Золотая нотка» центра культуры «Прикубанский».

Кадр из кавер-версии на хит. Фото: скриншот видео.

– Идея записать кавер «Я русский» в поддержку наших военнослужащих родилась у Ильи и его наставников. Сейчас вместе с ним и его педагогом по вокалу Юлией Роцько думаем о записи новой песни, – рассказал «КП»-Кубань» директор центра культуры «Прикубанский» Алимбег Бестаев. – Илья – одаренный юноша и любит то, чем занимается, а еще парень – настоящий патриот России.

В клипе есть кадры, отсылающие к видео SHAMAN. Фото: скриншот видео.

Илья уже успел поучаствовать в нескольких патриотических мероприятиях «Zа наших!». А его клип на хит «Я русский» в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, менее чем за сутки набрал несколько тысяч просмотров.