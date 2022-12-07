Едальня вместо арт-резиденции. В краснодарском Доме книги открылся не молодежный центр, а ресторан

Таким был Дом книги после того, как закрылся на реконструкцию. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В феврале 2022 года в Краснодарском Доме книги закрылся последний книжный магазин, а затем было объявлено о создании в нем молодежного центра «Арт-резиденция. Краснодар». Летом ее вывеска исчезла с Дома книги, а недавно являющемся памятником архитектуры здании открылся двухэтажный ресторан.

По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, Дом книги с 1981 года является памятникам архитектуры регионального значения: любые работы в нем можно производить только с согласия и по проекту, одобренному управлением.

Весной этого года в здании прекратилась книготорговля. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Предметами охраны государства являются сам ансамбль здания Дома книги, построенного по проекту архитектора Альберта Якименко и института ГИПРОТОРГ, а также смальтовое панно нашего художника Валентина Папко «Я вызову любое из столетий», чугунные рельефы снаружи и гипсовые барельефы внутри работы известного кубанского скульптора Александра Аполлонова.

«КП»-Кубань» подробно писала о планах превратить Дом книги в молодежный культурно-креативный кластер «Арт-резиденция. Краснодар». Его созданием занимается подведомственный министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Молодежный центр развития личности.

Барельефы Александра Аполлонова внутри Дома книги. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Его директор Сергей Покатилов рассказывал, что «Арт-резиденция. Краснодар» станет «универсальной событийной площадка для организации и проведения различных молодежных проектов, творческих некоммерческих и общественных организаций».

Летом на здании Дома книги появилась и затем исчезла вывеска «Арт-резиденция. Краснодар», затем в бывших торговых залах на двух этажах начались строительные работы. А буквально на днях в Доме книги открылся двухэтажный ресторан, чье название с латыни переводится как «ключ». У него три кухни, одна из них открытая и находится прямо в зале.

Так сейчас выглядит Дом книги, ставший рестораном. Фото: Телеграм-канал «МишЛен».

Видеоролик с подробностями работ над переоборудованием центральной части Дома книги в ресторан недавно появился в соцсетях. В нем, вероятно, руководитель фирмы-подрядчика рассказывает, что работы шли под надзором «архитектуры города», которая «запретила ставить латунную перегородку» в центре зала на первом этаже и «заставила снять» фольгу из сусального золота с барельефов Александра Аполлонова.

Восстановленные барельефы и паркет в интерьерах ресторана. Телеграм-канал «МишЛен».

Из ролика можно узнать, что в Доме книги «стены, полы, потолок нельзя трогать»: при строительных работах очистили мрамор колонн и панелей, отциклевали аутентичный паркетный пол, восстановили лестницу на второй этаж. Строительные работы продолжаются на козырьке крыши здания, где рядом с мозаикой Папко монтируют звукоизоляционный короб для вытяжки.

Что же будет с «Арт-резиденцией. Краснодар», если в Доме книги уже работает ресторан, в который вложен нешуточный бюджет? «КП»-Кубань» обратилась к директору Молодежного центра развития личности Сергею Покатилову.

– Открывшийся ресторан не занимает ничье место: он там несколько лет уже был, и при моем приходе в учреждение та площадь уже давно не принадлежала самом Краснодарскому Дому книги, – пояснил Сергей Покатилов. – Завершается процесс ликвидации и мы ждем передачи здания в оперативное управление, как и планировалось изначально. Его центральная часть вся будет наша, как и предполагалось.

Лестницу на второй этаж, где находятся кабинеты, тоже восстановили. Телеграм-канал «МишЛен».

По данным «СПАРК-Интерфакс», НАО «Краснодарский Дом книги» принадлежит департаменту имущественных отношений Краснодарского края и находится в процессе ликвидации.