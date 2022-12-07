Елка за 16 тысяч рублей. Сколько стоит украсить квартиру к Новому году в Краснодаре

Краснодарцы начали подготовку к Новому году.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Предновогодняя суета набирает обороты. На улицах города появляются наряженные ели и иллюминация, в окнах квартир то и дело зажигаются гирлянды. В эти дни атмосфера приближающегося праздника сильнее всего почувствуется, пожалуй, в магазинах и супермаркетах.
В супермаркетах открылись отделы с новогодней атрибутикой.
Ярмарки с огромным количеством новогодней атрибутики открылись уже в конце ноября. Чего здесь только нет – елочные шары в виде единорогов, светильники и даже комплекты постельного белья с Дедами Морозами. От всего этого разбегаются глаза, рука сама тянется схватить с полки очередную фигурку или салфетки для праздничного стола. Но семейный бюджет не безграничен, поэтому к покупкам надо подойти с умом, чтобы потом, очнувшись дома после шопинга, не жалеть о зря потраченных деньгах.
- Так, смотри, надо взять 4 розовых шара на елку. У нас таких нет еще, - говорит женщина дочери-школьнице.
Девочка уже принесла к тележке для покупок коробку с гирляндами. Уговаривает маму купить.
Оригинальные шары на елку.
- Нет, у нас дома 5 штук разных. Нам пока хватит, - мама выбирает игрушки на елку. – Давай эти, посмотри, с блестками. Берем?
Дочка соглашается, и они идут дальше в сторону продуктовых рядов.
Средняя стоимость пластиковых шаров – 40-100 рублей, а их стеклянные собратья для любителей ностальгии уже дороже. За расписанный вручную кругляш можно отдать от 380 рублей.
Стеклянные шары - привет из прошлого.
В целом, цены на новогоднюю атрибутику вполне доступны. Самой затратной покупкой станет искусственная ель. Ее стоимость колеблется от 4 до 16 тысяч рублей. Электрогирлянда обойдется от 220 до 2 тысяч рублей в зависимости от длины и производителя, многочисленные сувениры в виде снеговиков, Дедов Морозов и оленей в варежках – от 100 рублей.
Электрогирлянды украсят любой интерьер.
Уже несколько лет сетевые магазины предлагают не только украшения на елку, но и предметы интерьера на новогоднюю тематику. Маркетологи щедро сыплют предложениями. Подушки, пледы, скатерти, полотенца – их покупают как в подарок, так и для того, чтобы принарядить дом к празднику.
- Вот эти кружки возьму Диме и Леше, одинаковые, чтобы не ссорились, а эту – Анечке, - говорит пожилая женщина мужу. Все три кружки с веселым Дедом Морозом. - А себе возьмем плед. Даже после Нового года можно пользоваться.
Кружки покупают в подарок.
Украсить дом по минимуму обойдется чуть более 6 тысяч рублей вместе с покупкой елки. Конечно, большинство людей разом не закупается, берут что-то одно, добавляя новинку к прошлогодним аксессуарам. Ну а максимум трат каждый устанавливает себе сам.
СКОЛЬКО СТОЯТ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ
Искусственные ели – от 4000 до 16 500
Сувениры – от 200 рублей
Шар на елку из пластика – 59 рублей
Шар на елку стеклянный – от 389 рублей
Подвески из дерева – от 105 рублей
Набор елочных шаров – от 220 330 рублей
Электрогирлянда – от 150 рублей до 2200
Венок новогодний – от 420 рублей до 1300 рублей
Фигурки новогодние – от 800 рублей
Мишура – от 140 рублей
Наклейки новогодний – от 129 рублей.
Светильник светодиодный – 199 рублей.
Аксессуары
Колпак новогодний – от 40 до 180 рублей
Ободок карнавальный – от 130 до 170 рублей
Маска карнавальная – от 70 до 200 рублей.
Посуда и кухонная утварь
Кружки новогодние – от 159 рублей
Полотенце – от 169
Подсвечник – от 79 рублей
Скатерть – от 499 рублей
Бокалы (3 шт.) – 800 рублей.
Для интерьера
Подушка – 500 рублей
Плед – от 729 рублей
Комплект постельного белья – 1299
Дискошар – от 399 рублей.