Елка за 16 тысяч рублей. Сколько стоит украсить квартиру к Новому году в Краснодаре

Краснодарцы начали подготовку к Новому году. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Предновогодняя суета набирает обороты. На улицах города появляются наряженные ели и иллюминация, в окнах квартир то и дело зажигаются гирлянды. В эти дни атмосфера приближающегося праздника сильнее всего почувствуется, пожалуй, в магазинах и супермаркетах.

В супермаркетах открылись отделы с новогодней атрибутикой.

Ярмарки с огромным количеством новогодней атрибутики открылись уже в конце ноября. Чего здесь только нет – елочные шары в виде единорогов, светильники и даже комплекты постельного белья с Дедами Морозами. От всего этого разбегаются глаза, рука сама тянется схватить с полки очередную фигурку или салфетки для праздничного стола. Но семейный бюджет не безграничен, поэтому к покупкам надо подойти с умом, чтобы потом, очнувшись дома после шопинга, не жалеть о зря потраченных деньгах.

- Так, смотри, надо взять 4 розовых шара на елку. У нас таких нет еще, - говорит женщина дочери-школьнице.

Девочка уже принесла к тележке для покупок коробку с гирляндами. Уговаривает маму купить.

Оригинальные шары на елку.

- Нет, у нас дома 5 штук разных. Нам пока хватит, - мама выбирает игрушки на елку. – Давай эти, посмотри, с блестками. Берем?

Дочка соглашается, и они идут дальше в сторону продуктовых рядов.

Средняя стоимость пластиковых шаров – 40-100 рублей, а их стеклянные собратья для любителей ностальгии уже дороже. За расписанный вручную кругляш можно отдать от 380 рублей.

Стеклянные шары - привет из прошлого.

В целом, цены на новогоднюю атрибутику вполне доступны. Самой затратной покупкой станет искусственная ель. Ее стоимость колеблется от 4 до 16 тысяч рублей. Электрогирлянда обойдется от 220 до 2 тысяч рублей в зависимости от длины и производителя, многочисленные сувениры в виде снеговиков, Дедов Морозов и оленей в варежках – от 100 рублей.

Электрогирлянды украсят любой интерьер.

Уже несколько лет сетевые магазины предлагают не только украшения на елку, но и предметы интерьера на новогоднюю тематику. Маркетологи щедро сыплют предложениями. Подушки, пледы, скатерти, полотенца – их покупают как в подарок, так и для того, чтобы принарядить дом к празднику.

- Вот эти кружки возьму Диме и Леше, одинаковые, чтобы не ссорились, а эту – Анечке, - говорит пожилая женщина мужу. Все три кружки с веселым Дедом Морозом. - А себе возьмем плед. Даже после Нового года можно пользоваться.

Кружки покупают в подарок.

Украсить дом по минимуму обойдется чуть более 6 тысяч рублей вместе с покупкой елки. Конечно, большинство людей разом не закупается, берут что-то одно, добавляя новинку к прошлогодним аксессуарам. Ну а максимум трат каждый устанавливает себе сам.

СКОЛЬКО СТОЯТ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ

Искусственные ели – от 4000 до 16 500

Сувениры – от 200 рублей

Шар на елку из пластика – 59 рублей

Шар на елку стеклянный – от 389 рублей

Подвески из дерева – от 105 рублей

Набор елочных шаров – от 220 330 рублей

Электрогирлянда – от 150 рублей до 2200

Венок новогодний – от 420 рублей до 1300 рублей

Фигурки новогодние – от 800 рублей

Мишура – от 140 рублей

Наклейки новогодний – от 129 рублей.

Светильник светодиодный – 199 рублей.

Аксессуары

Колпак новогодний – от 40 до 180 рублей

Ободок карнавальный – от 130 до 170 рублей

Маска карнавальная – от 70 до 200 рублей.

Посуда и кухонная утварь

Кружки новогодние – от 159 рублей

Полотенце – от 169

Подсвечник – от 79 рублей

Скатерть – от 499 рублей

Бокалы (3 шт.) – 800 рублей.

Для интерьера

Подушка – 500 рублей

Плед – от 729 рублей

Комплект постельного белья – 1299

Дискошар – от 399 рублей.