Более 1,5 млрд рублей направят на замену коммунальных сетей на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили строительство сетей водоснабжения и водоотведения, а также обновления инфраструктуры.

Безаварийная работа

Глава региона подчеркнул, что бесперебойная и безаварийная работа системы водоснабжения — одна из основных задач, которая стоит перед региональной властью.

- По проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года в регионе планируем построить пять водозаборов – в Горячем Ключе, Крыловском, Каневском, Темрюкском и Ленинградском районах. По графику работы в Горячем Ключе должны быть завершены в декабре этого года, – сказал Вениамин Кондратьев.

Что касается строящегося водозабора в Горячем Ключе, то он, как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин, готов на 95%. Объект сдадут в эксплуатацию уже до конца этого года. В остальных районах края, добавил он, работы идут согласно установленным планам.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Масштабная реконструкция

Что касается строительства сетей водоснабжения в региона, то за последние пять лет в крае проложили порядка 70 километров труб трех групповых водопроводов. На эти цели направили порядка 5,3 млрд рублей.

– Четыре года назад мы приступили к масштабной реконструкции Таманского, Ейского и Троицкого магистральных водоводов. Если раньше латали только ветхие участки, то теперь практически заново построили 70 километров сетей. Завершить реконструкции планируем до конца 2024 года. Мы должны выполнить все работы в обещанные сроки и закрыть проблему дефицита воды в тех городах, где она сейчас существует, – сказал Вениамин Кондратьев.

В департаменте строительства Краснодарского края сообщили, что благодаря займу также ведется проектирование водопровода в Геленджике. Стоимость работ — 6,5 млрд рублей. Их планируется закончить в 2025 году.

Кроме того, в регионе ведется работа по реконструкции 17 очистных сооружений, расположенных в городах Черноморского побережья, которая должна быть завершена до конца 2025 года. На эти цели региону предоставили бюджетный кредит на льготных условиях на сумму почти 66 млрд рублей.

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на развитии курортного потенциала региона, и, как следствие, увеличении турпотока, что приводит к значительной нагрузке на существующие сети водоснабжения.

В связи с этим в ближайшие годы необходимо расширить магистральную инфраструктуру. С соответствующим поручением губернатор обратился к своему заместителю, который курирует в регионе ТЭК и ЖКХ Андрею Прошунину.

Новая программа

Отдельно Вениамин Кондратьев остановился на замене сетей водоснабжения и водоотведения в районах Краснодарского края. В следующем году на эти цели планируется направить более одного миллиарда рублей.

– Для бесперебойной работы сетей мы договаривались ежегодно менять не менее 5% коммуникаций, в том числе водопроводов и канализации. В рамках краевых программ на эти цели в 2023 году планируем направить около 1,5 миллиардов рублей. Кроме того, в ближайшие два года можем привлечь из федерального бюджета еще более 8,8 миллиардов рублей на обновление сетей. Сейчас Правительство России готовит соответствующую программу модернизации коммунальной инфраструктуры, – сказал Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По условиям новой программы, сообщил Андре й Прошунин, софинансирование из местного и регионального бюджетов составит 35% или 4,8 млрд рублей дополнительно. Поддержка регионального центра, таким образом, поможет решить проблемы, требующие оперативного вмешательства.

Заместитель главы региона добавил, что муниципальные власти должны подготовить документы для участия в программе, а также обозначить объекты, требующие скорейшей модернизации.

– Таким образом, можем вложить за два года более 13,6 миллиардов рублей. Мы провели предварительную работу по объектам, имеющим проектную документацию и госэкспертизу. В перечне реконструкция очистных сооружений канализации, строительство новых водозаборов, обновление водопроводных и канализационных сетей. Суммарная протяженность всех линейных участков – 185 километров, – сказал Андрей Прошунин.

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что первоочередная поддержка будет оказана городам и районам, которые ранее выполняли требование по ежегодной замене минимум 5% коммунальных сетей.