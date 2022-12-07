Вениамин Кондратьев: обращения граждан – индикатор результата работы власти

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Количество жалоб от жителей Краснодарского края сократилось. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев во время расширенного планерного совещания.

Изменения к лучшему

Глава региона акцентировал внимание на том, что жалобы граждан – индикатор работы местной власти. В ответах на обращения следует избегать формализма, поскольку безразличие приводит к подрыву доверия.

– Обращения граждан – верный индикатор результата работы власти. За последние три года жители видят изменения к лучшему в жизни городов и районов края, поэтому количество вопросов от них сократилось на 60 процентов. Но впереди у нас еще много работы. В этом году в администрацию края поступило более 90 тысяч обращений. За каждой жалобой находится человек, которому важно решение вопроса. Призываю коллег избегать формального отношения к ответам. Безразличие и отписки подрывают доверие. Сегодня жители возлагают особые надежды на нашу с вами работу. Мы не можем их подвести, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что максимальное количество жалоб традиционно связано с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. С подобной проблемой обратились более 12 тысяч человек.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В частности жители Абинского, Отрадненского, Павловского, Калининского, Брюховецкого районов, а также Краснодара интересовались вопросами догазификации. Часть из них заключили договоры на прокладку газопровода с газораспределительными компаниями еще весной, но к голубому топливу их до сих пор не подключили.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин отметил, что причиной задержки стало отсутствие финансирования. Деньги поступили только в конце лета.

– В рамках регионального штаба проводим совещания на тему догазификации, чтобы понимать какие проблемы еще необходимо решить. Встречаемся с газораспределительными организациями. До конца года выполним все поставленные задачи, – сказал Андрей Прошунин.

Своевременный ответ

Обсуждая тему обращения граждан, Вениамин Кондратьев коснулся работы центра управления регионом, который появился в Краснодарском крае два года назад.

- За это время специалисты обработали более 400 тысяч сообщений, а сам ЦУР стал важнейшим инструментом обратной связи с жителями. Его работа позволяет оперативно отвечать на вопросы людей и принимать эффективные управленческие решения, – отметил Вениамин Кондратьев.

Руководитель ведомства Юрий Шевченко рассказал губернатору, что в ноябре через форму обратной связи на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» поступило порядка 11 тысяч обращений. Больше половины из них – около шести тысяч – касались проблемы электронной записи к врачу, которая возникла после прекращения работы портала kuban-online.ru и переезда сервиса «запись на прием к врачу» на Госуслуги.

Местных жителей также интересовали вопросы по выплатам на детей, состояния и ремонта дорог.

С помощью системы «Инцидент Менеджмент» граждане оставили порядка 7,8 тысяч обращений, что на 19% больше показателей октября. Самыми активными оказались жители Анапы, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Горячего Ключа, а также Крымского район.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Большинство обращений было связано с проблемами вывоза мусора, отопления, состоянием проезжих частей, а также благоустройством и качеством воды.

Подавляющее большинство районов – 41 из 44 – вовремя отрабатывали все поступившие обращения и своевременно отвечали на них, отметил Юрий Шевченко. Лучшими оказались администрации Сочи, Новороссийска, Анапы, Горячего Ключа и Крымского района.

Помощь семьям мобилизованных

Вениамин Кондратьев также остановился на обращениях, которые оставляют члены семей мобилизованных жителей Кубани. За все время проведения специальной военной операции поступило порядка 6,5 тысяч вопросов.

Почти половина из них касалась выплат мобилизованным. На совещании отметили, что все деньги перечислены, долгов пред гражданами нет. Остальные обращения посвящены просьбам о помощи сделать ремонт, подключить к газу, устроить детей в образовательные учреждения, а также найти работу.

- Поддержка военнослужащих и их близких – наша главная задача. Мы должны настраивать диалог и взаимодействие с каждой семьей. Это принципиально важно, особенно в условиях сегодняшних вызовов. Ребятам, которые сейчас защищают Родину, важно знать, что их родным помогут решить все возникающие проблемы, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Директор департамента внутренней политики Александр Топалов сообщил, что ответы на подобные вопросы контролируются особым образом. По данным на ноябрь, сложилась тенденция по их сокращению.

Если в конце сентября регистрировали порядка 100 обращений в день, то сейчас их поступает не более 20. В районах согласно поручению Вениамина Кондратьева за каждой семьей участника СВО закреплен волонтер и сотрудник местной администрации.