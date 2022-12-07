Мобилизованные жители Адыгеи отправились в зону спецоперации

Семьи проводили любимых на защиту Родины. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее состоялась торжественная отправка мобилизованных жителей республики и добровольцев. На площади собрались близкие и родственники бойцов. Военнослужащие направились в зону спецоперации на Украине, чтобы исполнить свой воинский и гражданский долг.

- Спасибо за верность Отчизне, за патриотизм, - отметил глава региона Мурат Кумпилов. - Наши воины с честью продолжают дело героических предшественников. Имя одного из них – Хусена Андрухаева теперь носит Майкопский 3-й артиллерийский дивизион. Это – первое в республике именное подразделение, сформированное в составе действующей 227-ой артбригады.

В Адыгее состоялась торжественная отправка военнослужащих в зону СВО. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Власти республики оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО. В регионе организован ряд выплат мобилизованным гражданам и льгот для их родственников.

Напомним, что их дети могут бесплатно ездить на общественном транспорте, а также получать горячие обеду в школах и колледжах. По решению президента Адыгеи, организована единовременная выплата детям в размере 20 тысяч рублей.

Пока мужчины идут выполнять свой воинский и гражданский долг, их семьи остаются в безопасности. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Но ничто из этого не сможет заменить поддержку от теплых слов родного человека. Знание, что дома тебя ждут и верят - главная опора бойцов. Для связи со своими близкими Минобороны России организовало постоянную почтовую связь между участниками спецоперации и их домами.

- В ходе очередной отправки группы мобилизованных из Адыгеи пожелал ребятам успешного выполнения боевых задач, здоровья, силы духа и добрых вестей от родных и близких, - добавил Мурат Кумпилов.

Пока мужчины идут защищать свою Родину, их семьи остаются в безопасности. Для поддержки семей мобилизованных жителей республики организовано создание социальных паспортов. Они поспособствуют быстрому выявлению проблем и оказанию адресной помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетный отец из Геленджика отправился добровольцем на передовую, несмотря на инвалидность

При выполнении боевого задания мужчина получил ранение, но хочет вновь встать на защиту Родины (читать далее)

Популярный блогер из Анапы отправился в зону спецоперации

Юрий Озаровский рассказывал о жизни на побережье Черного моря, а теперь учится держать винтовку (читать далее)