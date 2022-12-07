В Краснодаре в декабре зацвела сирень

Яркие цветы появились на сирени в районе улицы Постовой Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Краснодаре в районе парка «Городской сад» прохожие заметили непримечательное для зимы явление. Среди оголенных деревьев выделялась веточка сирени - на ней появились яркие цветы. И это несмотря на то, что несколько дней подряд в краевом центре по ночам держался мороз.

Эксперт назвал такое явление аномальным, но при этом очень распространенным на юге России.

- Вероятнее всего, сирень зацвела еще до морозов, у нас были в начале декабря окошки, когда воздух прогревался до 20 градусов. А сейчас цветы просто продолжают цвести. У сирени сбился цикл, она ждет лета. Это морозостойкое дерево, цветы могут сгнить или почернеть, только если мороз будет и днем, и ночью несколько дней, - отметил эколог Вениамин Голубитченко.

Собеседник также добавил, что, например, в Новороссийске уже месяц цветет юкка. И до сих пор не растении красуются цветы, несмотря на недавние заморозки.

- Время от времени такое случается, когда деревья начинают цвести в несезон. Цветы со временем просто блекнут. И в таком случае растения просто не подготовлены к зиме. Дальше у них должен быть активный рост листьев, но этого не происходит, и морозы могут повредить эти деревья. К весне они будут ослаблены, - добавил эксперт.

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