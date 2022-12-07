Три «УАЗа», тепловизоры, мед и пирожки. Волонтеры из Краснодарского края отправили бойцам Донбасса новую партию гуманитарки

Вот такой «УАЗ» передали в зону СВО: купить его помогли фермеры станицы Кущевской. Фото: личный архив Анны Спесивец.

В марте этого года Анна Спесивец и Марина Павленко из станицы Староминской создали в одном из мессенджеров группу помощи защитникам ЛДНР «Своих не бросаем», которая отправила нашим бойцам три автомобиля «УАЗ», десятки раций, прицелов, квадрокоптеров, тепловизоров, бензопил, генераторов и, конечно, балует их домашними вкусностями.

– Сейчас в нашей группе 520 человек, представлена вся география Кубани и не только: станицы Кущевская, Ленинградская, Шкуринская, есть Краснодар, Ейск, Тихорецк, Москва, Сургут и Сибирь, – говорит администратор группы «Своих не бросаем» Анна Спесивец. – Сначала мы собирали продукты и теплые вещи для интернациональной бригады «Пятнашка», куда ушел добровольцем наш казак Федор Индыло, потом к ним добавились мобилизованные кубанцы и ребята-разведчики.

Анна и Марина собирают и отправляют гуманитарную помощь в Донбасс. Фото: личный архив Анны Спесивец.

«Пятнашка» под командованием Азры Авидзбы с позывным «Абхаз» защищает жителей Донбасса с 2014 года: свое название она получила из-за национального состава бойцов – в ней сражаются жители всех пятнадцати бывших республик СССР. И среди них – кубанские казаки-добровольцы: когда бывший атаман Канеловского хуторского казачьего общества Федор Индыло вернулся из зоны спецоперации, то рассказал Анне и Марине, что «Пятнашке» не хватает боевой машины.

Федор Индыло с первым «УАЗиком» для бригады «Пятнашка». Фото: личный архив Анны Спесивец.

– На первый «УАЗ» для «Пятнашки» мы собрали в группе и Федор отогнал его ребятам. Потом собрали еще на два «УАЗика» для батальона, а сейчас помогаем нашим мобилизованным и разведке в Донбассе, – продолжает Анна. – Сейчас бойцы из ДНР прямо в группе «Своих не бросаем» пишут, что им нужно, а мы собираем и отправляем снаряжение, теплые вещи и продукты.

Еще одна машина, которая возит наших защитников. Фото: личный архив Анны Спесивец.

Закупкой техники в группе ведает Роман Балин из Ейска. Благодаря ему бойцам в зону спецоперации уже отправили десятки раций, прицелов, квадрокоптеров, тепловизоров, бензопил и сейчас ждут доставку очередного заказа на склад в Староминской, где Анна и Марина сортируют и готовят к отправке гуманитарную помощь для военных. Сам Роман тоже вносит свою лепту: почти на 200 тысяч рублей купил для защитников новых территорий России теплые костюмы-хаки, балаклавы.

Связанные кубанскими казачками носки греют бойцов. Фото: личный архив Анны Спесивец.

На один из тепловизоров для «Пятнашки» сбросились ветераны ОВД Ленинградского района. Еще на один перевела 87 тысяч рублей местная пенсионерка. Только теплой одежды защитникам ЛДНР купили на 300 тысяч рублей. Предприниматели из Староминской передали бойцам генератор. Фермеры из станиц Кущевской и Староминской снабжают военных мясом, сыром, творогом. И, конечно, не оставляют защитников Родины без вкусностей станичницы: вместе со связанными своими руками носками несут мед, яблочное варенье, домашние пирожки.

Домашня выпечка из Староминской уже не раз радовала ребят в окопах. Фото: личный архив Анны Спесивец.

– Помощь мы сами с Мариной несколько раз возили в Луганск и Мелитополь, другие города ЛДНР на легковушке, потом делегировали это дело мужчинам: только вчера отправили полную машину продуктов, – добавляет Анна. – Деньги собираем только на покупку техники и снаряжения, а обо всех тратах отчитываемся в группе. Пожертвования принимаем самые разные: это могут быть «хвостики»-остатки с пластиковых карт в 30 или 50 рублей, и даже саженцы растений и цветов – их мы продавали, а на вырученные деньги купили необходимое для наших защитников.

К посылкам часто прилагаются вот такие трогательные записки. Фото: личный архив Анны Спесивец.

БУДЬ В КУРСЕ

Как помочь?

Если вы хотите помощь волонтерами из группы «Своих не бросаем» – передать защитникам новых территорий России амуницию, теплые вещи, продукты и лекарства ил помочь пожертвованием, нужно связаться с волонтерами по телефонам: +7 (928) 437-30-70, Анна Спесивец, +7 (989) 236-33-06, Марина Павленко.