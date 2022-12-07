Слопала 60 кг арбузов. Гигантская слониха побила рекорд

Чани любит поесть с аппетитом. Фото: скриншот видео

Слониха Чани из геленджикского сафари-парка – знаменитость, покорившая весь Советский Союз. Она выступала в цирке на Цветном бульваре, с гастролями колесила по стране и не раз попадала на телеэкраны в качестве актрисы. Сейчас гигантше уже 55 лет, но жизнь слонихи такая же яркая, как и много лет назад благодаря работникам центра для животных на Черноморском побережье. То ей шаль подарят, чтобы не мерзла, то педикюр сделают. Ну и, конечно, угощают разными вкусностями. Сезонные фрукты и овощи Чани уплетает за будь здоров. В этом году она особенно пристрастилась к арбузам и поставила новый рекорд поедания полосатых.

- Огромных арбузов в нашу любимую слониху влезает штук 5, а это уже около 60 килограммов. В предыдущий раз мы остановились на 53 килограммах за 1 раз, - рассказала замдиректора по зоотехнической части сафари-парка Геленджика Елена Миловидова.

Но вегетарианка Чани не брезгует и другими продуктами. Ее хобот то и дело ищет, чем бы полакомиться. И это не удивительно. Желудок индийского слона вмещает в себя 500 литров. Это почти две ванны.

- Объем желудка слона колоссальный. Она постоянно наполняет его сеном, травой, арбузами, тыквами и другими любимыми лакомствами, - отмечает Миловидова.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что знаменитая слониха Чани из сафари-парка Геленджика отмечает 55-летний юбилей. Дама с хоботом отлично себя чувствует.